美商務部：管制大陸取得晶片技術措施「徒勞」
美國商務部長雷蒙多接受華爾街日報（WSJ）訪問時坦承，美國管制中國大陸取得晶片技術管道，始終未能阻礙中國大陸的進步，只是「徒勞」，相較下，提供聯邦資金帶動國內創新，才能讓美國保持領先中國大陸，似乎是在向即將上任的川普政府喊話，不要中斷晶片法補貼。
雷蒙多說，「試圖阻礙中國是徒勞之舉」，以晶片法的530億美元補貼吸引美國企業投資半導體製造、為未來的科學創新，「比出口管制更重要」。
她除了遊說美國國會通過晶片法，也加強出口管制執法，她認為儘管避免敏感技術落入北京依然很重要，但出口管制只構成中國大陸稱霸全球科技之路的「小路障」，「要擊敗中國的唯一方式，就是保持領先」，「我們必須跑得更快，創新能力更強，那才是獲勝之道」。
雷蒙的任期只剩幾周，川普政府明年1月將上任，預料將改變晶片法政策的部分面向。川普10月說，「晶片（法的）交易很差勁」，認為實施夠高的關稅稅率，就能讓業者自己來打造晶片製造，美國分文都不用出。
拜登政府推動晶片法也有其阻礙，例如多數晶片製造的補助都流向大型晶片製造商，撥發資金速度又慢。
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