美研發鹽巴製造鈉離子電池

由於中國大陸掌握兩次電池技術突破，占據電池領域的主導地位，加上主宰鋰電池的關鍵原料。在美中關係緊張的局勢下，美國正研發用每個家庭餐桌常見的鹽巴，製造鈉離子電池，以求在第三次技術突破時扳回一城。

美國與中國大陸的研究和企業都正努力研發鋰以外的電池原料，美國還在萌芽階段的新興電池技術使用俗稱蘇打灰（soda ash），能用餐桌上的鹽生產，而且相較於鋰，鈉到處都能取得，美國取得蘇打灰的成本低迷且供應充沛，約半數開採量用於窗戶與酒瓶等各式玻璃，蘊藏量更占全球的92%，中國大陸還必須用鹽來合成蘇打灰。

美國的研究人員和創業家較樂觀，部分是已與兩黨的決策官員結盟，確保能獲得激勵措施與關稅的保護。由六間國家實驗室與八所大學共組的聯盟，已獲得能源部的5,000萬元撥款，用於推動鈉離子電池技術。

鈉離子電池優勢在於更穩定且可能更安全，缺點則是體積可能更大、更重。支持者表示，這個缺點對許多應用而言不重要，例如太陽能、風力發電裝置裡的大型固定電池，研究人員表的目標是生產夠小又輕的鈉離子電池，能用於電動車。如此一來電動車電池可能會更安全且便宜，還能在鋰離子電池最懼怕的寒冷環境中運作。

丹佛Peak能源公司執行長莫斯堡（Landon Mossburg）表示，若美國的進展夠快，就實現電池能源自主，不需依賴中國大陸。Peak正在嘗試將鈉離子電池引入美國的電網儲能系統，並已簽訂合約，明年將為電力公司建造一些小型試點裝置。

不過，中國大陸目前是唯一大規模生產早期商業用版本鈉離子電池的國家，因此Peak正向一家中國大陸夥伴購買電池組，從中學習其運作方式。

研究人員正致力於改進Peak等公司買來的鈉離子電池。Argonne國家實驗室儲能技術研究主任斯里尼瓦桑（Venkat Srinivasan）說，最終目標之一是弄清楚如何做出電動車電池組，且能量密度與磷酸鐵鋰（LFP）電池的當前標準一樣高。