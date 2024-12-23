美研發鹽巴製造鈉離子電池

經濟日報／ 編譯廖振堯／綜合外電
美國正研發用每個家庭餐桌常見的鹽巴，製造鈉離子電池。（路透）
美國正研發用每個家庭餐桌常見的鹽巴，製造鈉離子電池。（路透）

由於中國大陸掌握兩次電池技術突破，占據電池領域的主導地位，加上主宰鋰電池的關鍵原料。在美中關係緊張的局勢下，美國正研發用每個家庭餐桌常見的鹽巴，製造鈉離子電池，以求在第三次技術突破時扳回一城。

美國與中國大陸的研究和企業都正努力研發鋰以外的電池原料，美國還在萌芽階段的新興電池技術使用俗稱蘇打灰（soda ash），能用餐桌上的鹽生產，而且相較於鋰，鈉到處都能取得，美國取得蘇打灰的成本低迷且供應充沛，約半數開採量用於窗戶與酒瓶等各式玻璃，蘊藏量更占全球的92%，中國大陸還必須用鹽來合成蘇打灰。

美國的研究人員和創業家較樂觀，部分是已與兩黨的決策官員結盟，確保能獲得激勵措施與關稅的保護。由六間國家實驗室與八所大學共組的聯盟，已獲得能源部的5,000萬元撥款，用於推動鈉離子電池技術。

鈉離子電池優勢在於更穩定且可能更安全，缺點則是體積可能更大、更重。支持者表示，這個缺點對許多應用而言不重要，例如太陽能、風力發電裝置裡的大型固定電池，研究人員表的目標是生產夠小又輕的鈉離子電池，能用於電動車。如此一來電動車電池可能會更安全且便宜，還能在鋰離子電池最懼怕的寒冷環境中運作。

丹佛Peak能源公司執行長莫斯堡（Landon Mossburg）表示，若美國的進展夠快，就實現電池能源自主，不需依賴中國大陸。Peak正在嘗試將鈉離子電池引入美國的電網儲能系統，並已簽訂合約，明年將為電力公司建造一些小型試點裝置。

不過，中國大陸目前是唯一大規模生產早期商業用版本鈉離子電池的國家，因此Peak正向一家中國大陸夥伴購買電池組，從中學習其運作方式。

研究人員正致力於改進Peak等公司買來的鈉離子電池。Argonne國家實驗室儲能技術研究主任斯里尼瓦桑（Venkat Srinivasan）說，最終目標之一是弄清楚如何做出電動車電池組，且能量密度與磷酸鐵鋰（LFP）電池的當前標準一樣高。

美國 電動

延伸閱讀

恐帶來「災難性」衝擊！FT：川普團隊計劃新政府上任首日退出WHO

美國啟動電力廊帶計畫 台灣重電大廠華城應援：大公司訂單追加

美、陸晶片戰蔓延 美媒指陸在一方面更佔優勢：對美晶片製造商帶來風險

美商務部出手 這家廈門公司將列黑名單 傳是華為白手套

相關新聞

日本去年家庭債務首次超越所得 南韓民眾也為債務所苦

隨著日本超低利率時代結束，消費者的債務大增，愈來愈多日本民眾面臨債務問題，去年該國的家庭債務更首次超越所得；今年求助債務...

美商務部：管制大陸取得晶片技術措施「徒勞」

美國商務部長雷蒙多接受華爾街日報（WSJ）訪問時坦承，美國管制中國大陸取得晶片技術管道，始終未能阻礙中國大陸的進步，只是...

美國總統當選人川普 要巴拿馬運河降價

美國總統當選人川普21日表示，巴拿馬運河正對美國船隻和商船收取「過高的價格和通行費」，並要求降低通行費，否則應把運河經營...

日家庭債務首見超越所得 南韓申請債務協商人數攀高

隨著日本超低利率時代結束，消費者的債務大增，去年該家庭債務首次超越所得，愈來愈多長期習慣低利率的日本民眾正面臨債務問題。...

美禽流感蔓延 物價看漲

正在全美家禽場和乳牛場蔓延的禽流感，可能使川普面臨兩面作戰：由於禽流感導致雞蛋價格飆升，他更難履行控制物價的政見，聯準會...

南韓零售巨頭拜會川普 新世界集團會長鄭溶鎮搶頭香

南韓零售巨頭新世界集團會長鄭溶鎮透露，在川普長子小川普（Donald Trump Jr.）牽線下，他日前已拜會川普，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。