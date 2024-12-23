美國總統當選人川普 要巴拿馬運河降價

美國總統當選人川普21日表示，巴拿馬運河正對美國船隻和商船收取「過高的價格和通行費」，並要求降低通行費，否則應把運河經營權歸還美國。

川普在自家社群平台Truth Social發文表示，「巴拿馬對美國收取的費用很荒謬，尤其眾所皆知，美國一直都對巴拿馬超級大方」，「這種對我們的完全『敲竹槓』將立刻停止」。

美國1914年完成經中美洲地峽的82公里巴拿馬運河，但根據1977年前總統卡特簽署條約，於1999年將運河經營權交還巴拿馬，川普認為此舉很愚蠢。

川普也暗示，巴拿馬運河有落入錯誤之手的風險，表示該運河並非由中國大陸管理，這座運河「不是為了其他人的利益而興建的，只是作為與我們和巴拿馬合作的象徵，但若這種慷慨捐贈之舉的道德和法律原則未獲遵守，我們將要求將巴拿馬運河完全無條件地歸還給我們。巴拿馬官員，請以此為鑑！」

美國總統表示可能推動一個主權國家移交領土，極為罕見，也凸顯川普治理下的美國外交政策可能轉變。