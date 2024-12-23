美國總統當選人川普 要巴拿馬運河降價

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統當選人川普21日表示，巴拿馬運河正對美國船隻和商船收取「過高的價格和通行費」，並要求降低通行費，否則應把運河經營權歸還美國。

川普在自家社群平台Truth Social發文表示，「巴拿馬對美國收取的費用很荒謬，尤其眾所皆知，美國一直都對巴拿馬超級大方」，「這種對我們的完全『敲竹槓』將立刻停止」。

美國1914年完成經中美洲地峽的82公里巴拿馬運河，但根據1977年前總統卡特簽署條約，於1999年將運河經營權交還巴拿馬，川普認為此舉很愚蠢。

川普也暗示，巴拿馬運河有落入錯誤之手的風險，表示該運河並非由中國大陸管理，這座運河「不是為了其他人的利益而興建的，只是作為與我們和巴拿馬合作的象徵，但若這種慷慨捐贈之舉的道德和法律原則未獲遵守，我們將要求將巴拿馬運河完全無條件地歸還給我們。巴拿馬官員，請以此為鑑！」

美國總統表示可能推動一個主權國家移交領土，極為罕見，也凸顯川普治理下的美國外交政策可能轉變。

川普 巴拿馬運河 美國

延伸閱讀

半導體總產值看增 川普明年就任恐添地緣政治變數

恐帶來「災難性」衝擊！FT：川普團隊計劃新政府上任首日退出WHO

大陸未來4年聚焦經濟 陸學者閻學通分析：不太會制定統一時間表

FT：川普團隊計劃「上任第一天」就退出WHO

相關新聞

日本去年家庭債務首次超越所得 南韓民眾也為債務所苦

隨著日本超低利率時代結束，消費者的債務大增，愈來愈多日本民眾面臨債務問題，去年該國的家庭債務更首次超越所得；今年求助債務...

美商務部：管制大陸取得晶片技術措施「徒勞」

美國商務部長雷蒙多接受華爾街日報（WSJ）訪問時坦承，美國管制中國大陸取得晶片技術管道，始終未能阻礙中國大陸的進步，只是...

美國總統當選人川普 要巴拿馬運河降價

美國總統當選人川普21日表示，巴拿馬運河正對美國船隻和商船收取「過高的價格和通行費」，並要求降低通行費，否則應把運河經營...

日家庭債務首見超越所得 南韓申請債務協商人數攀高

隨著日本超低利率時代結束，消費者的債務大增，去年該家庭債務首次超越所得，愈來愈多長期習慣低利率的日本民眾正面臨債務問題。...

美禽流感蔓延 物價看漲

正在全美家禽場和乳牛場蔓延的禽流感，可能使川普面臨兩面作戰：由於禽流感導致雞蛋價格飆升，他更難履行控制物價的政見，聯準會...

南韓零售巨頭拜會川普 新世界集團會長鄭溶鎮搶頭香

南韓零售巨頭新世界集團會長鄭溶鎮透露，在川普長子小川普（Donald Trump Jr.）牽線下，他日前已拜會川普，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。