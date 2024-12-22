日經亞洲：日本將判定Google違反競爭法 要求停止壟斷市場做法

日經亞洲（Nikkei Asia）引述消息人士報導，日本公平交易委員會預料將會判定谷歌（Google）違反該國的反托拉斯法規。

據報導，日本公平交易委員會（Japan Fair TradeCommission，JFTC）很快將對Google發布禁止令，要求這家公司停止壟斷市場的做法。

Google並未立即回覆路透社的置評請求，目前也無法聯繫到日本公平交易委員會請求置評。

日本公平交易委員會去年10月開始對Google在網路搜尋服務領域可能違反反托拉斯法展開調查；在此之前，歐洲聯盟（EU）和其他主要經濟體已對Google採取類似行動。

Google旗下網頁瀏覽器Chrome的使用程度高居全球之冠，更是該公司事業的一大支柱。

此外，美國司法部（U.S. Department of Justice）上月向法官主張，Alphabet子公司Google必須分拆Chrome，並且5年內不得再進入瀏覽器市場，以終結Google的市場壟斷地位。