日本去年家庭債務首次超越所得 南韓民眾也為債務所苦

隨著日本超低利率時代結束，消費者的債務大增，愈來愈多日本民眾面臨債務問題，去年該國的家庭債務更首次超越所得；今年求助債務協商計畫的南韓民眾，數量也預料將衝上歷史新高。

彭博資訊報導，目前日本消費者貸款的增速為16年來最快；政府數據顯示，在2023年，日本平均家庭負債金額升抵655萬日圓（4.2萬美元），高於家庭所得，為歷來首見。政府官員擔心，在利率上升之際，許多習慣超低利率的民眾，會因債務增加而陷入掙扎。

儘管債務問題並非日本獨有，但日本的薪資在七大工業國集團（G7）敬陪末座，增添日本債務問題的急迫性；元。此外，在其他主要國家紛紛降息之際，日本銀行（央行）正在調升借貸成本。

政府報告顯示，在去年，日本超過7萬人聲請破產，為新冠疫情來最高；真和法律事務所律師本木茂樹（音譯）說，以今年1月至10月的法院數據推估，全年的個人破產件數可能攀抵7.5萬–8萬，恐將升抵2012年來最多。

日銀也在10月的金融體系半年報中，示警家庭債務增加的衝擊，該央行也說，年輕人成為有房族比率上升，可能使他們承受更大的利息償還壓力。

另外，在國家主導的計畫下，信用諮詢與恢復服務中心（CCRS）和金融業者合作，為瀕臨破產的民眾提供第二次債務重整的機會，必要時會註銷債務。今年止於11月底，在南韓申請這項計畫的人數已達17萬9,310人，使全年數字有可能刷新去年創紀錄的18萬4,867人。

求助CCRS的人數激增，原因與南韓持續面臨經濟挑戰有關，包括內需復甦速度比預期慢，通膨與利率雙升等。

另據法院數據，今年1月至11月，南韓企業破產聲請件數達1,745件，已多於去年創紀錄的1,657件。