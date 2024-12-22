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TikTok監管趨嚴！阿爾巴尼亞才剛禁用一年 與各國爭議總回顧

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導
中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok迅速崛起為社群媒體巨頭，擁有全球逾10億用戶，但所受監管趨嚴，特別是因為跟中國的關係；阿爾巴尼亞昨天剛宣布禁用TikTok至少一年。路透
中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok迅速崛起為社群媒體巨頭，擁有全球逾10億用戶，但所受監管趨嚴，特別是因為跟中國的關係；阿爾巴尼亞昨天剛宣布禁用TikTok至少一年。路透

中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok迅速崛起為社群媒體巨頭，擁有全球逾10億用戶，但所受監管趨嚴，特別是因為跟中國的關係；阿爾巴尼亞昨天剛宣布禁用TikTok至少一年。

TikTok與部分國家和地區的相關重大爭議，法新社整理如下：

●阿爾巴尼亞：至少禁用一年

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）昨天宣布，全國從2025年起對TikTok實施至少一年禁令，他還稱TikTok是「社群惡棍」。

阿爾巴尼亞首都地拉那一所學校的附近，上個月發生14歲青少年遭同學刺殺事件。當地媒體報導，這起案件的起因是兩人曾在TikTok上爆發爭吵。

●羅馬尼亞：疑似介入大選

羅馬尼亞極右派總統候選人喬吉斯古（CalinGeorgescu）上個月在首輪投票以超過2成的得票率意外勝出，歐洲聯盟（EU）正調查，喬吉斯古是否受益於俄羅斯介入以及TikTok幫他助選。

這是歐盟執委會（European Commission）對TikTok啟動的第3次調查，可能開罰相當於該公司全球年營收最多6%的罰款。

TikTok方面表示，已經採取「強而有力行動」處理羅馬尼亞選舉的相關錯誤資訊；俄國當局則否認介選。

喬吉斯古原本已挺進預計12月8日舉行的羅馬尼亞總統大選第2輪投票，但憲法法院6日裁定首輪投票結果無效，應於8日結束的選舉流程將全部重頭來過。

●美國：TikTok面臨出售壓力

美國今年4月立法，要求TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）於明年1月19日之前出售TikTok，理由是TikTok允許中國取得美國用戶資料。

根據這項法律，若字節跳動不撤資，TikTok會在美國被禁用，這意味TikTok必須向美國逾1億用戶道別。

TikTok坦承字節跳動在中國的員工曾取得美國用戶個資，但否認將資料交給中國政府。

為維護資安，美國、英國及歐盟已在去年禁止公家機關的設備使用TikTok。

●澳洲：16歲以下禁用社群媒體

澳洲上個月立法禁止16歲以下孩童及青少年使用社群媒體，堪稱是具有里程碑意義的法律，TikTok也是澳洲立法鎖定的社群平台之一。

若有社群媒體業者違法，將面臨最高5000萬澳幣（約新台幣10億元）罰款。研究調查機構Wallaroo指出，TikTok近1/3用戶的年齡介於10歲至19歲。

●歐盟：撤銷獎勵方案

TikTok今年8月在歐盟監管機構壓力下，宣布永久移除在法國及西班牙推出的TikTok Lite衍生應用程式內建的「解任務賺點數」獎勵方案。

根據這項方案，年滿18歲用戶可透過觀看特定影片、按讚、追蹤、邀請朋友加入等行為賺取點數獎勵，並兌換網路購物禮券等實質報酬。

歐盟執委會則指控該功能可能導致「用戶過度沉迷」。

TikTok 字節跳動 社群媒體

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