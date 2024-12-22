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美股反攻 耶誕行情注動能

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

美國股市三大指數上周五（廿日）反攻，道瓊工業指數大漲四九八點，和標普五百指數雙雙寫下美國大選以來最佳單日表現，一掃上周低迷氛圍，一併燃起本周將如期上演耶誕老人行情的期待。

道瓊指數和標普五百指數周五分別上漲百分之一點二和百分之一點一，科技股為主的那斯達克綜合指數上漲百分之一。不過，受聯準會（Fed）表示明年利率水準高於預期的拖累，三大指數周線仍分別下跌至少百分之一點八。費城半導體指數和台積電ADR周五分別上漲百分之一點五和百分之一點三，但周線仍各下挫百分之三點六和百分之一點九。

Global X投資策略主管赫夫斯坦（Scott Helfstein）說：「市場仍在消化利率政策的轉變，我們認為Fed在這方面可能略嫌保守，仍預期可能會有三次、甚至四次降息。」

距離年底剩下一周半，不過，歷來十二月大部分漲幅出現在月底，耶誕老人行情加上交易量偏低，為今年強勁漲勢注入最後一波動能。

指數 美國大選

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