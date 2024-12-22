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川普關稅大棒 日車內憂外患

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

電動車產業崛起，讓原本雄霸一方的日本汽車產業遭遇莫大挑戰，電動車不僅慘輸特斯拉，也難以抵禦中國電動車車海攻擊，其中，日產汽車由於股價太低迷，成為鴻海想收購的對象。不過，本田已放話願當白衣騎士來保護日產汽車，一場資本戰暗流湧動。

日產十一月初宣布全球裁員九千人並出售部分三菱汽車持股，股價江河日下，日產尋求與本田整併消息曝光當天，日產市值一點五五兆日圓，相當於一百億美元，而特斯拉市值一點五兆美元，等於是日產的一百五十倍。

日本汽車產業一直是日本經濟支柱與出口主力，但因電動車發展失利，使日本汽車產業面臨前所未有的挑戰，中國去年以四百九十一萬輛的出口數量打敗日本的四百廿二萬輛，成為全球最大汽車出口國。

但日本汽車不僅遭到篡位，接下來，還要面臨川普二點○關稅政策的衝擊。

野村投信副總張繼文指出，川普還沒上任就威脅對墨西哥及加拿大課徵廿五％關稅，受創最大恐怕是汽車業。

原因是川普一點○任內，二○一七年重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）的結果，二○一八年簽署USMCA，內容包括原產地規則、勞工權益、環境保護等。USMCA實施幾年後發現最大受惠者是墨西哥，墨西哥憑藉著較低的生產成本及免關稅進入美國市場的優勢，讓許多跨國企業選擇在墨西哥設廠生產，尤其是汽車產業，連美國車廠自己都跑到墨西哥設廠，以降低生產成本。

而在墨西哥投資汽車業最多的是中國及日本，日本六大車廠在墨西哥設廠最多的是馬自達、Subaru，日產也不少，馬自達、Subaru約有三成營收、日產有二成多營收，都來自於墨西哥。

日本汽車產業內憂外患，張繼文指出，現在全世界正在轉型，從傳統燃油車轉變成電動車，燃油車的市場需求下滑，但日本的電動車又拚不過中國，全球大環境對日本車廠很不利，燃油車市場萎縮導致過度競爭，日本車廠相當辛苦，最好的方法就是整併解決產能過剩的問題。

張繼文表示，美國一九五○年代的汽車產業也因嚴重的過度競爭而整併，整併不是壞事，可有效降低成本，汽車產業未來三、五年內的削減是很殘酷現實。

但以川普跟馬斯克的關係，不排除美國可能以關稅壁壘，阻擋來自中國及日本汽車產業競爭。

墨西哥 日本經濟 日產

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