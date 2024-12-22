雙田當家？全球車業將洗牌

日本汽車產業版圖將有重大重整，日本兩大汽車製造商本田汽車（Honda Motor）與日產汽車（Nissan Motor）已開始就兩家公司合併事宜談判，兩家公司預計明（廿三）日召開董事會，討論並決定推進合併計畫的基本協議。

本田上周證實該公司正考慮幾個選項，包括合併、資本合作或與日產成立控股公司。彭博廿日報導，鴻海已暫時擱置爭取與日產合併的行動，但並未全然放棄計畫，而是先觀望日產與本田的合併談判進展，再決定下一步行動。

若本田與日產兩大汽車公司以控股公司方式整併，加上日產持股百分之廿四股權的三菱汽車，將形成三合一，日本車廠將形成雙田（本田、豐田）兩大派系。外媒指出，促使日產與本田整併的正是鴻海原本想將觸角伸向日產，讓兩家公司加速選擇合作。

本田與日產考慮在控股公司架構下運作，若三菱加入，整併後每年可銷售超過八百萬輛燃油車，成日本第二大、全球第三大汽車製造商。

針對未來可能發展，富邦投顧董事長陳奕光指出，三加一是大勢所趨，整併後擴大規模是降低成本的好方法，且以控股公司方式整併能保有汽車品牌價值，有助在紅海市場殺出藍海。

野村投信副總張繼文從鴻海角度分析，日產發展電動車，雖在中國市場發展失敗，但畢竟是五大車廠之一，鴻海有發展電動車的野心，加上日產股價很便宜，買日產是很好的選擇。

日產官網資料指出，法國雷諾是日產最大股東，但釋出部分日產股權暫時轉移至法國信託銀行，雷諾本身與轉移至法國信託銀行的股權合計持有日產約卅五％股權。鴻海可向法國雷諾汽車收購日產股權，再到股市收購日產股票。

只是鴻海的電動車策略拼圖引發日產焦慮，因為在文化上，日企不喜歡被外企買走。熟知日本企業文化的分析師說，日本人看鴻海不是汽車產業出身，身為五大車廠之一的日產若被這樣的公司收購「會覺得丟臉」，因此日本車廠自己互相持股或整併，是對抗外來企業收購的最佳方案。

張繼文預期，本田與日產的合作若採控股公司模式，恐怕不能完全阻絕鴻海介入的可能，最安全的作法是本田收購日產股權。

彭博報導，日產汽車前會長兼執行長高恩受訪時也感嘆，日產和本田合作是孤注一擲。他說，日本經產省已推動本田繼續達成交易，「他們正嘗試想出一些辦法，可將日產的短期問題跟本田的長期願景嫁接」，就算是「不符合產業邏輯」的交易，有時也得做出選擇。