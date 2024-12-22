聽新聞
0:00 / 0:00

安謀授權案訴訟高通占上風 相關PC、手機仍可販售

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國陪審團20日判定，高通並未違反與安謀（Arm）的晶片技術授權協議。這代表內建高通晶片的相關AI商品仍可販售。（路透）
美國陪審團20日判定，高通並未違反與安謀（Arm）的晶片技術授權協議。這代表內建高通晶片的相關AI商品仍可販售。（路透）

美國陪審團20日判定，高通2021年收購新創公司Nuvia後，並未違反與安謀（Arm）的晶片技術授權協議，儘管安謀揚言尋求重審，但法官建議雙方透過仲裁化解歧見。

安謀發言人表示，陪審團未能就安謀針對此案提出的三大問題之一做出決定，形成「僵局」，令人「失望」，所以「有意尋求重新審理」。這可能導致進一步興訟或雙方和解。

監督此案的德拉瓦聯邦法官諾芮加則表示，若是重審，她看不出哪一方能明顯勝訴，建議兩造透過仲裁化解歧見。

高通2021年以14億美元收購晶片新創公司Nuvia後，安謀在2022年對大客戶高通提出告訴，指控這家行動晶片大廠違反晶片設計授權合約。此案關係重大，因為眾多科技產品採用內建安謀架構的高通晶片，從電動牙刷、電腦到衛星，都可能受此案判決結果影響。

此案陪審團須回答三個問題：Nuvia是否違反與安謀的授權合約，高通是否違反Nuvia與安謀簽的授權合約，高通簽的授權合約是否涵蓋涉及此案爭議的安謀晶片技術。

八人陪審團不確定第一個問題的答案，但對另外兩項的判定都對高通有利，確定高通能繼續銷售相關產品。

科技顧問公司Tantra Analyst創辦人暨分析師桑甘說：「高通顯然占上風。三個問題中，陪審團對其中兩個一致做出對他們有利的決定，而且法官表明她不看好迅速重審。」

就目前而言，這個結果讓林林總總內建高通晶片的新款人工智慧（AI）裝置可繼續在市場販售，包括微軟、戴爾的「AI PC」和三星的智慧手機。

輝達、超微和聯發科正醞釀打造安謀架構處理器，進軍「AI PC」筆電晶片市場。安謀之前曾表示將摧毀涉及侵權的產品。

安謀和高通爭執焦點是，高通每製造一顆晶片應付給安謀多少權利金。若是依照Nuvia與安謀簽的授權合約，須支付較高的權利金費率；但高通買下這家新創公司並把其技術融入高通晶片後，就依照高通自己與安謀簽的較低費率支付權利金。安謀舉證說，據高通估算，收購Nuvia，每年可藉此省下數億美元授權金支出。

高通近年來力圖設計自己的客製晶片「核心」，以降低對安謀架構的依賴。

安謀 電動

延伸閱讀

防輝達AI晶片流入中國 美擬推配額制 337調查燒到聯想

無人機晶片關鍵技術研發補助 經部明年初徵案

美砸逾67億美元補助拚晶片擴大生產 三星等受惠

被發現下單台積電晶片供應華為 路透：廈門算能將被美列入黑名單

相關新聞

雙田當家？全球車業將洗牌

日本汽車產業版圖將有重大重整，日本兩大汽車製造商本田汽車（Honda Motor）與日產汽車（Nissan Motor）...

美股強彈耶誕行情將開趴 道瓊、標普大漲一掃低迷氛圍

美股三大指數上周五（20日）反攻，道瓊工業指數大漲498點，和標普500指數雙雙寫下美國大選以來最佳單日表現，一掃上周低...

比特幣 站回97,000美元

在美國聯準會（Fed）上周稍早釋出的鷹派訊號導致投資人大賣比特幣後，比特幣21日回漲至97,000美元關卡附近，但仍遠低...

Fed官員估 明年放慢降息

聯準會（Fed）多位官員20日發表談話，多數認為明年仍將繼續降息，只是隨著評估抑制通膨的進展，以及川普再任美國總統後實現...

安謀授權案訴訟高通占上風 相關PC、手機仍可販售

美國陪審團20日判定，高通2021年收購新創公司Nuvia後，並未違反與安謀（Arm）的晶片技術授權協議，儘管安謀揚言尋...

三星獲美國晶片法補助 金額縮水

美國拜登政府20日敲定提供南韓三星電子約47.5億美元補助，以協助三星在美國興建晶片廠，強化美國的晶片生產，但比當初宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。