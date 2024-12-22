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Fed官員估 明年放慢降息

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）。路透
美國聯準會（Fed）。路透

聯準會（Fed）多位官員20日發表談話，多數認為明年仍將繼續降息，只是隨著評估抑制通膨的進展，以及川普再任美國總統後實現關稅等政策承諾的影響，降息速度會減緩。此外，在數據顯示美國11月個人消費支出（PCE）物價指數升幅小於預估後，利率期貨市場增加明年3月及10月降息的押注。

Fed上周決定降息1碼，會後公布的利率預測點狀圖顯示，多數的決策官員現在預期明年會有兩次降息。

在這次會議上唯一投票反對降息的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克發出聲明表示，目前的貨幣政策已離中性立場「不遠」，而且她預測通膨未來一年會維持在2%以上，所以她認為這次會議保持目標利率不變是「最好的選擇」。

哈瑪克與20日最早發言的舊金山聯準銀行總裁戴利都說，Fed這次決定再次降息，是個「艱難的決定」。戴利接受彭博電視專訪時提到現在Fed已處於下一階段，「真正要做的是關注未來公布的資訊」。

紐約聯準銀行總裁威廉斯也強調，未來Fed如何降息，將由後續發布的經濟數據驅動，雖然到目前，他預期會有較多次的降息。不過威廉斯也同意，川普政府上台後的財政、移民等政策走向，令通膨與許多方面的前景都有很高的不確定性。

針對明年美國新政府政策的不確定性，芝加哥聯準銀行總裁古斯比說，「我們因而特別難以估計中性利率是多少、通膨率會是多少。」因此他認為明年Fed降息路徑將比自己先前預期更淺，但相信會繼續進行幅度「恰當明智」的降息。

Fed 美國 通膨

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