美股強彈耶誕行情將開趴 道瓊、標普大漲一掃低迷氛圍

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股三大指數20日反攻，道瓊工業指數大漲498點，和標普500指數雙雙寫下美國大選以來最佳單日表現。 路透
美股三大指數20日反攻，道瓊工業指數大漲498點，和標普500指數雙雙寫下美國大選以來最佳單日表現。 路透

美股三大指數上周五（20日）反攻，道瓊工業指數大漲498點，和標普500指數雙雙寫下美國大選以來最佳單日表現，一掃上周低迷氛圍，燃起本周將如期上演耶誕老人行情的期待。

道瓊和標普500指數上周五分別上漲1.2%和1.1%，科技股為主的那斯達克綜合指數上漲1%。不過，受到聯準會（Fed）上周三表示明年利率水準高於預期的拖累，三大指數周線仍分別下跌至少1.8%。

費城半導體指數和台積電ADR上周五分別上漲1.5%和1.3%，但周線仍各下挫3.6%和1.9%。

美國商務部上周五公布Fed看重的11月不計食物和能源的核心個人消費支出（PCE）物價年增率為2.8%，低於預期，美股開低走高。

Global X投資策略主管赫夫斯坦說：「市場仍在消化利率政策的轉變，Fed在降息方面可能略嫌保守，我們仍預期明年可能會有三次甚至四次降息，但這將取決於勞動市場出現疲軟。」

兩位Fed官員的談話也激勵投資人士氣。芝加哥聯準銀行總裁古斯比說，他仍預料利率未來12到18個月內會「顯著下降」。紐約聯準銀行總裁威廉斯也主張繼續降息 。

美國公債殖利率上周五回落，10年期公債殖利率收在4.522%，殖利率之前連續兩天走高，上周四高達4.569%。

道瓊指數本月已下跌超過5%，上周三還一度暴跌1,100點；標普500指數本月也下跌超過2%，只有那斯達克本月上漲近1%，是本月三大指數中唯一保持上漲的。不過歷來12月大部分漲幅通常出現在月底，耶誕老人行情加上交易量偏低，為今年強勁漲勢注入最後一波動能。

所謂耶誕老人行情落在耶誕節後也就是一年最後五個交易日及次年1月的前兩個交易日。

根據「股票交易員年鑑」統計，1969年以來，標普500指數在這段期間平均上漲1.3%。

不少投資人預期，標普500指數今年漲幅可能超過這個平均值，甚至可望在年底前衝上6,100點。

Fed 標普 美國商務部

延伸閱讀

美國公債連跌兩周 2025年2大顧慮使長債殖利率看升

道瓊反攻498點一掃本周低迷 投資人看好「耶誕老人行情」如期上演

耶誕老人、雪人都來了！台中停車場繽紛點燈

美上月PCE年增2.4% 低於預期…預示聯準會明年降息審慎

相關新聞

雙田當家？全球車業將洗牌

日本汽車產業版圖將有重大重整，日本兩大汽車製造商本田汽車（Honda Motor）與日產汽車（Nissan Motor）...

美股強彈耶誕行情將開趴 道瓊、標普大漲一掃低迷氛圍

美股三大指數上周五（20日）反攻，道瓊工業指數大漲498點，和標普500指數雙雙寫下美國大選以來最佳單日表現，一掃上周低...

比特幣 站回97,000美元

在美國聯準會（Fed）上周稍早釋出的鷹派訊號導致投資人大賣比特幣後，比特幣21日回漲至97,000美元關卡附近，但仍遠低...

Fed官員估 明年放慢降息

聯準會（Fed）多位官員20日發表談話，多數認為明年仍將繼續降息，只是隨著評估抑制通膨的進展，以及川普再任美國總統後實現...

安謀授權案訴訟高通占上風 相關PC、手機仍可販售

美國陪審團20日判定，高通2021年收購新創公司Nuvia後，並未違反與安謀（Arm）的晶片技術授權協議，儘管安謀揚言尋...

三星獲美國晶片法補助 金額縮水

美國拜登政府20日敲定提供南韓三星電子約47.5億美元補助，以協助三星在美國興建晶片廠，強化美國的晶片生產，但比當初宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。