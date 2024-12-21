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帳面虧損22億美元也不怕 巴菲特再度敲進西方石油股票

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
波克夏公司董事長兼執行長巴菲特。路透
波克夏公司董事長兼執行長巴菲特。路透

巴菲特旗下波克夏公司睽違六個月再度買進西方石油公司（Occidental Petroleum）股票，在帳面虧損22億美元之際繼續向下加碼。

波克夏公司近日購入價值4.09億美元的西方石油公司股票，目前西方石油股價已跌破波克夏先前敲進這檔股票的最低價格。西方石油股價20日盤中一度大漲5.8%，收盤漲幅報3.9%，報每股47.13美元，今年來跌幅仍達21%。

波克夏現在持有西方石油28%的股份。根據彭博資訊彙編的數據，在加碼買進西方石油前，波克夏持有的這檔股票的普通股未實現虧損達22億美元。

西方石油公司位列今年標普500能源指數中表現第五糟的個股，反映投資人擔心其債務水準。儘管如此，巴菲特投資一舉，是對該公司執行長Vicki Hollub展現信心的表現，她今年稍早曾舉債100億美元，以支應對頁岩油生產商 CrownRock LP的收購案。

羅仕證券有限公司分析師Leo Mariani在一場訪問中說，巴菲特的買進舉動，對市場而言是一次驚喜，「共識是，他加碼買進…顯然，他認為該公司的股票被超賣了。」

波克夏也曾在2019年時購入西方石油公司價值100億美元的特別股，使該公司有現金可以收購其競爭對阿納達科石油公司，而西方石油公司每年須支付8%的股利，金額達到每年8億元，使其成為波克夏有高度獲利能力的一筆投資。

巴菲特 指數 波克夏

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