比特幣 站回97,000美元

在美國聯準會（Fed）上周稍早釋出的鷹派訊號導致投資人大賣比特幣後，比特幣21日回漲至97,000美元關卡附近，但仍遠低於上周更早之前達到的歷來高點逾108,000美元。

比特幣21日價格回升至97,218美元，在本周稍早達到歷來最高的108,315美元後，20日一度大跌5.3%至92,149美元。

Fed近日來已引發市場惶恐不安，因為Fed不僅在18日意外調降了明年降息幅度預估至2碼，主席鮑爾在會後記者會被問到，是否會參與川普政府建立戰略比特幣準備的問題時也說，「我們不被允許持有比特幣」。

在眾多因素支撐下，比特幣價格今年來已翻漲逾一倍，包括比特幣現貨指數股票基金（ETF）的成立，以及川普勝選。川普已承諾多項有利加密幣的政策，他在民調中的領先也推動比特幣來到最近的紀錄高點。

彭博資訊報導，加密市場的不確定性似乎將在年底繼續徘徊，川普即將準備上任，他正在升高他對美國盟國以及敵國的關稅威脅。由於Fed可能會放慢降息步調，今後焦點將轉向傳統金融機構會有多快接納加密貨幣。