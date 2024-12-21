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深諳數位時代生存之道 大英百科竟躍為AI公司

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
往年，堂堂數十冊的全套百科全書售價不菲，陳列在書架上十分壯觀，儼然像是社會地位表徵。隨著數位時代來臨，這些大部頭紙本百科全書已沒落，不敵可免費線上查閱、即時更新的維基百科。美聯社
往年，堂堂數十冊的全套百科全書售價不菲，陳列在書架上十分壯觀，儼然像是社會地位表徵。隨著數位時代來臨，這些大部頭紙本百科全書已沒落，不敵可免費線上查閱、即時更新的維基百科。美聯社

在數位時代，堂堂數十冊的大部頭百科全書衰亡，是可想而知的事。但大英百科全書（Encyclopaed Britannica）不但存活下來，使用者人數更甚於以往，線上事業還愈做愈大，甚至考慮公開發行股票上市（IPO）。

祕訣是？隨時代調整，與時俱進。

紐約時報報導，大英百科集團2012年宣布停印紙本版，全面數位化。如今該集團旗下經營眾多網站，包括大英百科網站（Britannica.com）、韋氏線上英文字典（Merriam-Webster），另向學校和圖書館銷售教育軟體，事業觸角還延伸至人工智慧（AI）軟體，用來支援各式各樣的應用，像是客服聊天機器人、資料檢索等。

大英百科集團不但以數位形式活了下來，財務表現還蒸蒸日上。執行長考茲最近接受媒體訪問時宣稱，這家出版集團的利潤率約45%。另據知情人士透露，大英百科集團正考慮申辦IPO，時間表未定。若果真發行股票上市，1995年買下大英百科的瑞士金融家薩夫拉可能獲利匪淺。根據2022年訴訟資料，某家投資銀行當時估計大英百科集團約值5億美元。

大英百科集團表示，旗下的網站合計每年吸引逾70億網頁瀏覽次數，使用者遍布全球150多國。考茲說：「我們現在的用戶數量超過以往。」

大英百科肇始於18世紀，迄今已有將近250年歷史，長久以來已成為重量級知識寶庫，2010年印行的32冊版是最後的紙本版，重達129磅（約58.5公斤）。大英百科詞條由數千位各個領域的專家執筆，售價近1,400美元的堂堂鉅著陳列在書櫃上，儼然是社會地位表徵。

但隨著維基百科興起，可免費查閱的內容加上成千上萬活躍的編輯共襄盛舉，顛覆了傳統百科全書的商業模式。2005年，一項研究發現，大英百科內容的正確度不比維基百科強多少（大英百科否認此說）更受打擊。主管表示，大英百科後來決定停印紙本，集中資源投入數位化產品。鎮

在印行最末版大英百科全書之前，該公司就已啟用一系列網站和教育軟體，現在更準備進軍發展潛力更大的成長型市場：生成式人工智慧（generative AI）工具市場。

考茲說，過去數十年來，大英百科不斷嘗試新技術，例如2000年收購代理人軟體開發商Melingo，相中這家公司在自然語言處理以及機器學習方面的實力。ChatGPT爆紅，更堅定大英百科主管擴大投資這個領域的信念。

現在，大英百科運用AI，為線上大英百科等數位產品創造、查核、翻譯內容；另已打造出大英百科聊天機器人，旁徵博引線上大英百科貯藏的海量資訊，根據考茲的說法，比一般聊天機器人生成的內容精確。

更多生成式AI產品將陸續推出：包括一款英語教學軟體，運用生成式AI技術驅動虛擬化身（avatar），並且為每個學生量身定製課程；一款協助教師設計教學計畫的程式；以及一個全新改版、搭配線上韋氏字典的同義詞詞庫，可處理片語，不只是單字。

封鎖抗疫期間迫使更多老師和學生探索虛擬學習工具，教學軟體引起更多關注，讓大英百科集團受惠。需求成長已反映在該公司財務表現上；大英百科今年營收可望比兩年前的大約1億美元倍增。

該公司還打算擴大全球事業版圖，足跡擴及印度、巴西、泰國等地。

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