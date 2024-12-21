英特爾股東提告 要討回前執行長基辛格2億美元薪酬

美國電腦產品資訊網站Tom's Hardware報導，英特爾的股東LR Trust提出告訴，要討回不久前閃電退休的前執行長基辛格任期間所獲得的2.07億美元報酬。LR Trust主張基辛格沒有傳達代工部門糟糕的表現，代工事業爭取不到重要客戶只在拚命燒錢。

LR Trust發動訴訟指控的對象不只基辛格，現在兼任臨時共同執行長的財務長辛斯納，以及多位英特爾董事也都因為公司代工事業營運不佳，被點名要負責。

LR Trust請求基辛格返還他2021年到2023年任期時得到所有薪酬給英特爾，金額2.07億美元。批評基辛格等公司高階主管、董事會成員，誤導代工事業Intel Foundry Services的成長潛力，掩蓋巨大營業虧損，造成營收下滑。英特爾的製造部門2023年虧損70億美元，2024年因為花更多錢建新的晶圓廠，虧損更加惡化。

LR Trust尋求的損害賠償是要支付給公司，而不是給LR Trust或個別股東。