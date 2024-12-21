美國公債連跌兩周 2025年2大顧慮使長債殖利率看升

聯準會（Fed）關注的通膨指標升幅比預期小，激勵美國公債20日上漲，殖利率稍稍回落但仍連續第二周走高，顯示交易員為2025年Fed降息幅度縮減、甚至可能喊卡的展望預作準備。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率20日收盤微跌0.5個基點至4.311%，全周攀升7.3個基點。基準的10年期美國公債殖利率下滑4.6個基點至4.522%，周線躍升12.5個基點。30年期殖利率降低2.4個基點至4.715%，周線則挺升10.2個基點。

以上三種天期殖利率都連續第二周走高。債券價格與殖利率呈反向關係。

通膨數據改變不了明年降息減緩展望

美國11月個人消費支出（PCE）核心物價指數--Fed偏好的基礎通膨衡量指標--月增率和年增率都略低於分析師共識預測，美國公債價格隨即反彈，各天期殖利率普遍收跌。不過，PCE核心物價指數年增率持平在2.8%，顯示通膨頑強不屈，離降回Fed 2%目標仍遠。

分析師認為，周五公布的通膨數據不足以影響交易員對下月Fed按兵不動的預期。芝商所（CME）FedWatch Tool網站顯示，聯邦資金利率期貨交易員如今認為，Fed明年1月29日會後維持利率目標區間在4.25%~4.5%不變的機率高達91.4%，降息1碼（0.25個百分點）的機率僅8.6%。交易員對2025年降息超過兩次的預期也降低。

芝加哥Stifel, Nicolaus & Co.經濟學家派格札和韓德森說：「基於經濟情況的變化，利率確實沒必要再維持那麼緊的水準，但這套數據，特別是對通膨居高不下的預期，並沒有疲軟得足以迫使Fed採取行動的那種急迫感。」

美國公債殖利率本周上揚，主因是Fed周三會後雖降息1碼（0.25個百分點），但決策官員不僅提高對來年的通膨預期，對2025年降息次數的預測更從9月估計的四次砍半至兩次。Fed主席鮑爾更在會後記者會上表示，Fed降息路徑面臨不確定性，有如「在籠罩濃霧的夜晚開車，或在擺滿家具的暗室行走」，按常理應該減速慢行。

富達投資基金經理人帕騰札說：「Fed試著傳達一個訊息：寬鬆循環轉向下一階段。整體而言，明年貨幣政策可能的結果分布很廣，但依我們之見，最可能的情境或許是持續小幅降息。」

川普政策顧慮使2025長債殖利率看升

過去一周來，美國長期公債承受賣壓，使10年期殖利率高於2年期的利差擴增至2022年來最大，這反映市場擔心川普2.0政策將提高支出，使財政赤字惡化，致使許多投資人此刻對買進10年期（含）以上的公債裹足不前。

晨星公司首席多重資產策略師帕培拉杜指出，10年期美國公債殖利率躍上4.5%，比9月觸及約3.6%的低點大幅翻升，凸顯債市投資人對尾隨川普2.0政府明年上台而至的兩大問題憂心忡忡。

一、通膨復熾

從供應面來看，川普揚言大幅提高關稅，可能導致物價上漲，進而推升通膨率。從需求面來看，川普若兌現大幅減稅的承諾將嘉惠勞工和企業主，將助長需求。供應面和需求面兩股力量看來都將推升美國通膨率，因此美債殖利率看升。

二、擴大發債

川普2.0政府可能不得不發行更多公債，籌資支應減稅計畫。隨著政府發售更多的公債，到某個時刻，債券投資人勢必要求更高的殖利率，或更多的風險溢價。因此，長債殖利率也看升。

帕培拉杜認為，基於Fed進一步降息的展望，2025年美國短債殖利率將持續下滑，造成殖利率曲線陡峭化，隨著通膨回升顧慮再起，長期公債殖利率首當其衝，近期內曲線趨陡走勢可能延續下去。那意味明年10年期殖利率看升；或者，長債殖利率持平，但短期殖利率繼續下滑，也可能導致長、短債利差擴增。