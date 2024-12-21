沃爾瑪減碳遇挑戰 2025與2030氣候目標恐落空
美國零售巨頭沃爾瑪公司（Walmart）表示，能源政策、基礎建設以及具成本效益的低碳技術可用性有限等諸多挑戰，公司訂下的2025及2030年減碳目標恐都難達成。
路透社報導，沃爾瑪曾承諾要在2025和2030年，將營運產生的溫室氣體量相較2015年，分別減排35%、65%。
然根據沃爾瑪18日發布在官網的最新消息，兩目標現看來都無法實現，進度也已延宕。
儘管相較更易造成汙染的製造業和食品加工業，沃爾瑪每單位銷售的碳足跡相對較小，但由於新店開設和商品運輸的增加，沃爾瑪在減排方面仍有不少困難。
沃爾瑪指出，去年碳排增加的3大原因為：老舊冷藏設備造成的汙染、運輸商品時的燃料碳排，以及公司業務快速擴展，但使用再生能源的進展沒跟上，只能又靠傳統能源彌補。
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