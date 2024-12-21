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美砸逾67億美元補助拚晶片擴大生產 三星等受惠

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
韓國三星電子。美聯社
韓國三星電子。美聯社

美國商務部今天表示，已敲定向韓國三星電子（Samsung Electronics）提供達47.45億美元補助，並提供德州儀器（TexasInstruments）達16.1億美元補助，以擴大晶片生產。

路透社報導，商務部還敲定一項最多4.07億美元的獎勵方案，用於資助艾克爾國際科技（AmkorTechnology）在亞利桑那州設立規模20億美元的先進半導體封裝廠計畫；這座工廠將成為美國規模最大的同類工廠。

商務部表示，為三星提供的補助金額比今年4月初步宣布的64億美元少了約17億美元，反映出三星修正後縮小的投資計畫。

商務部發言人說，商務部「調整了這筆補助，以符合市場條件及公司實際投資的範圍」。

三星發言人則表示，公司「已部分修訂中長期投資計畫，以盡可能提升整體投資效益」，但拒絕透露與美國商務部協議的具體內容。

行政官員今年4月曾說，三星打算在2030年之前投資約450億美元興建兩座晶片生產設施、一所研究中心及一個封裝廠。商務部今天則說，三星目前計劃投資370億美元，並在2030年之前完成這些項目。

德州儀器承諾到2029年投資超過180億美元，分別在德州和猶他州興建兩座和一座新工廠，預計創造2000個製造業就業機會。

艾克爾國際科技在亞利桑那州的新廠全面運作後，將為自動駕駛車、5G/6G及數據中心封裝和測試數以百萬計個晶片。蘋果公司（Apple）將成為其第一個及最大客戶，使用的晶片將由鄰近的台灣晶圓代工廠台積電設施生產。

艾克爾國際科技執行長魯登（Giel Rutten）說，這座工廠「將成為建立美國強健半導體製造供應鏈的重要基石」。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示：「隨著對三星的這筆投資，美國現在正式成為全球唯一有全部5大尖端半導體製造商進駐的國家。」

半導體 德州 美國

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