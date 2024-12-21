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非洲5國循環經濟聯合專案 聚焦減少塑膠製品毒物

中央社／ 開羅21日專電

塑膠產品中有毒化學物質不僅對人類健康和環境產生負面影響，也阻礙循環經濟轉型。聯合國環境署日前宣布，將針對非洲5國、3大產業塑膠製品內毒性化學物質，進行「減排」專案。

聯合國環境署（United Nations EnvironmentProgramme，UNEP）13日宣布，肯亞、奈及利亞、南非、烏干達和辛巴威5國共同獲得9000萬美元（約新台幣30億元）資助，針對汽車、電子和建築3大產業，啟動一項減少塑膠製品內毒性危險化學物質進口、生產和使用的循環經濟專案。

為增強塑膠製品性能，塑膠品製造商會在塑膠產品中添加具毒性的化學物質，尤其是「持久性有機污染物」（Persistent Organic Pollutants，POPs），這些物質常被用為工業塑膠零件添加劑。

「持久性有機污染物」無法分解，可保存並累積在環境中數十年無損。這些塑膠製品在整個使用生命週期中釋放毒素，危害人類健康、環境和經濟。由於其材料無法安全地回收重複使用，因此也限制重回價值鏈中的循環經濟效益。

這項「非洲循環與零持久性有機污染物塑膠專案」（Circular and POPs-free Plastics in Africa project）由聯合國環境署主導，是環境署塑膠倡議（UNEP PlasticsInitiative）的一部分，以5年為期，由全球環境基金（Global Environment Facility，GEF）提供9000萬美元資金，並由巴塞爾公約（Basel Convention）非洲地區訓練和技術轉移協調中心提供支援。

環境署塑膠倡議是一項綜合計畫，以解決日益嚴重的全球塑膠污染問題為主軸，並協助加速塑膠製品市場的塑膠循環經濟轉型進程。

聯合專案針對汽車、電子和建築3大產業，為其塑膠產品零件和塑膠廢棄物進行綜合研究，追蹤執行專案前後的數據差距。專案也會進一步確認含「持久性有機污染物」塑膠製品的替代品，並發展適當技術，以對環境無害方式來管理此類廢棄物。

聯合專案將輔導5國透過上游產業政策和金融工具，以循環經濟模式來設計及生產塑膠產品；停止生產有毒性化學物質製品，以永續發展性材料取代；提高生產業者和使用民眾意識，並協助資源回收業者分離塑膠製品內有毒化學物質成分。

聯合國環境署網站新聞稿指出，非洲地區國家是「持久性有機污染物」進入全球環境（包括非洲當地）的重要排放源，因其是含「持久性有機污染物」塑膠產品的主要進口國，且當地塑膠生產商或組裝廠規模與數量也快速成長。

聯合國環境署也說，「斯德哥爾摩公約」（Stockholm Convention）已經增加附約，要求全球逐步淘汰「持久性有機污染物」。

聯合國環境署強調，解決產品設計問題以避免這些有問題的添加物是當務之急，應立即採取行動，以免未來發生「危險廢棄物海嘯」，並保護人類健康和環境。

聯合國 非洲

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