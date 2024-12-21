跟中國搶索羅門群島？ 澳總理：將提供超過一億美元助索擴大警察部隊

據路透社，澳洲總理安東尼．艾班尼斯周五表示，澳洲將提供超過1億美元幫助與中國也有安全關係的索羅門群島擴大警察部隊，以減少對外部合作夥伴的依賴。

報導稱，自2022年索羅門群島時任領導人蘇加瓦瑞與北京簽署安全協議以來，美國和澳洲一直競相限制中國在太平洋島嶼的安全野心。

艾班尼斯在坎培拉告訴記者，這項為期四年、價值 1.9 億澳元（合 1.18 億美元）的承諾表明澳洲是索羅門群島的「首選安全夥伴」。

艾班尼斯和索羅門群島總理耶利米．馬內列在一份聯合聲明中表示，此舉「回應了索羅門群島建立持久主權安全能力的強烈願望，從而隨著時間的推移減少對外部夥伴的依賴」。

報導稱，自2022年以來，索羅門群島一直有一支小型的中國警察分隊。2003年至2017年，澳洲警方在內部衝突後應群島政府的要求提供了安全保障。他們於2021年返回，幫助平息騷亂並支持今年的全國選舉。

報導稱，馬內萊曾請求澳洲提供資金，將索羅門群島警察的規模擴大一倍，達到 3,000 名警察。

中國外交部發言人告訴記者：「任何國家都不應該把太平洋島國視為自己的後院，而應該優勢互補…」，我們希望有關各方切實尊重島國的獨立和主權，不要干涉島國的內政。

洛伊研究所智庫太平洋島嶼項目主任米哈伊．索拉表示，索羅門群島的安全部門仍然「競爭激烈」，這筆資金讓澳大利亞繼續參與其中，但不會減緩各方競爭的步伐。

他補充說：馬內列雖已同意澳大利亞提供額外的法律和秩序支持，但他並未承諾削弱索羅門群島與中國的安全夥伴關係，而這仍然是堪培拉的主要目標。

艾班尼斯表示，澳洲的支持將促進國內安全，同時也增強群島「為區域穩定做出貢獻的能力」。由18個國家組成的太平洋島嶼論壇於8月同意制定區域警務戰略，增加警力並在「太平洋大家庭」內提供安全，但中國不是這個組織的成員。

報導稱，由於川普所領導的即將上任的美國政府對此區域的政策存在不確定性，澳洲於12月與它的太平洋島國鄰國簽署了一系列資金和安全協議。