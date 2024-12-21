大陸通知澳洲恢復龍蝦進口 澳總理：200億澳元的貿易障礙已被消除

由澳大利亞總理艾班尼斯、農業、漁業和林業部長柯林斯貿易和旅遊部長唐法雷爾 (Don Farrell)20日發出的聲明指稱，中國20日通知澳大利亞，可以全面恢復活岩龍蝦貿易。，即日起，澳洲的龍蝦運往中國重啟。艾班尼斯對此表示，這項結果證實了阿爾巴尼亞政府在穩定我們雙邊關係方面所採取的冷靜和一致的態度。他表示，由於他的政府採取了深思熟慮、耐心和精準的做法，澳大利亞出口價值「約200 億澳元的貿易障礙已被消除」。

聲明稱，這項公告為澳洲出口商再次向這個重要市場供應世界上最好的龍蝦打開了大門。恢復對中國的活岩龍蝦出口預計將帶來巨大的經濟效益，並為該地區的漁業社區帶來就業保障。它稱，艾班尼斯政府上台後，澳洲出口商在向中國出口葡萄酒、大麥、煤炭、棉花、原木、燕麥乾草、銅礦石和精礦以及紅肉等價值約200億美元的澳洲產品方面面臨障礙。龍蝦的限制的取消標誌著該時期所有懸而未決的貿易障礙的解決。

農業、漁業和林業部長朱莉．柯林斯 (Julie Collins) 表示，「這項結果出現在澳洲活岩龍蝦產業的關鍵時刻。」她說，我們將繼續穩定與中國的貿易，為我們勤奮的漁民和其他初級生產者獲得更大的回報。

貿易和旅遊部長唐法雷爾則表示，「與我們最大的貿易夥伴建立建設性的關係，並讓中國消費者購買澳洲的主要出口產品，符合澳洲的國家利益。」

聲明說，澳洲政府對此通知表示歡迎，此前阿爾巴內塞總理和李克強總理於 2024年10月達成協議，將在今年年底前恢復活岩龍蝦貿易。

聲明中說，這是澳洲遭受重創的活岩龍蝦產業的重大勝利，是在政府和產業的持續參與和倡導之後取得的。我們感謝澳洲活岩龍蝦產業在我們努力恢復市場准入的過程中所展現的耐心和韌性。這一結果證明了政府為穩定澳洲與中國的關係而採取的耐心、謹慎和審慎的做法的價值。

聲明指出，澳洲政府將繼續對中國關係採取冷靜和一致的態度——在能合作的地方合作，在必須反對的地方反對，並以國家利益為重。