勞資達成協議 福斯汽車2030年前裁員35000人
德國福斯汽車集團（Volkswagen）今天表示，依據與工會達成的協議，希望每年撙節40億歐元（新台幣1360億元），福斯計劃2030年前在德國裁員約3萬5000人。
法新社報導，實力強大的「德國金屬工業工會」（IG Metall）對勞資雙方達成協議表示歡迎。
福斯汽車執行長布魯莫（Oliver Blume）聲明指出，「在達成協議的措施下，公司在成本、產能和結構方面為未來制定了決定性的方針。」
這項協議及時在耶誕節前達成，結束罷工活動，避免福斯汽車強制裁員和關廠命運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言