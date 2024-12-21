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勞資達成協議 福斯汽車2030年前裁員35000人

中央社／ 漢諾威20日綜合外電報導

德國福斯汽車集團（Volkswagen）今天表示，依據與工會達成的協議，希望每年撙節40億歐元（新台幣1360億元），福斯計劃2030年前在德國裁員約3萬5000人。

法新社報導，實力強大的「德國金屬工業工會」（IG Metall）對勞資雙方達成協議表示歡迎。

福斯汽車執行長布魯莫（Oliver Blume）聲明指出，「在達成協議的措施下，公司在成本、產能和結構方面為未來制定了決定性的方針。」

這項協議及時在耶誕節前達成，結束罷工活動，避免福斯汽車強制裁員和關廠命運。

德國 福斯 罷工

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