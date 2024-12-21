算能科技買台積晶片出現在華為處理器 傳美將懲處

根據知情人士，美國拜登政府計劃將一家中國公司列入黑名單，因為這家陸企的台積電製造晶片被非法置入華為的人工智慧（AI）處理器中。

路透社報導，這名人士表示，比特幣挖礦設備供應商比特大陸（Bitmain）旗下的晶片設計公司算能科技（Sophgo）將被列入美國商務部的實體清單（EntityList）。

美國商務部發言人拒絕置評。

算能科技從台積電訂購的一款晶片與華為昇騰910B處理器（Ascend 910B）中的晶片相符，引發外界關切。

中國電信設備製造商華為2009年被列入美國商務部實體清單。自2020年以來，在沒有許可下向這家科技大廠運送外國製造的晶片屬於違法。