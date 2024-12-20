OpenAI違反隱私規定 遭義大利開罰1500萬歐元

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
OpenAI 遭義大利罰1,500萬歐元。路透
OpenAI 遭義大利罰1,500萬歐元。路透

義大利資料保護局（Garante）20日宣布，在結束對ChatGPT的調查後，對這個生成式人工智慧應用程式（App）的開發商OpenAI開罰1,500萬歐元（1,558萬美元）。

這個監管機關是在歐盟中，評估AI平台遵守區域資料隱私規範最積極的監管者之一。

義大利資料保護局表示，發現OpenAI處理用戶個資時，「在沒有適當法律基礎下訓練ChatGPT，並且違反透明原則以及對使用者的相關資訊義務。」

OpenAI在20並無立即回應。該公司先前曾表示，相信他們的作為有合乎歐盟隱私法規。

去年義大利資料保護局曾以OpenAI違反歐盟隱私權規則為由，短暫禁用ChatGPT。

在OpenAI解決了用戶有權拒絕同意使用個資來訓練演算法等相關問題後，義大利當局將禁令解除。

OpenAI 義大利 隱私權

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