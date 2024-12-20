OpenAI違反隱私規定 遭義大利開罰1500萬歐元
義大利資料保護局（Garante）20日宣布，在結束對ChatGPT的調查後，對這個生成式人工智慧應用程式（App）的開發商OpenAI開罰1,500萬歐元（1,558萬美元）。
這個監管機關是在歐盟中，評估AI平台遵守區域資料隱私規範最積極的監管者之一。
義大利資料保護局表示，發現OpenAI處理用戶個資時，「在沒有適當法律基礎下訓練ChatGPT，並且違反透明原則以及對使用者的相關資訊義務。」
OpenAI在20並無立即回應。該公司先前曾表示，相信他們的作為有合乎歐盟隱私法規。
去年義大利資料保護局曾以OpenAI違反歐盟隱私權規則為由，短暫禁用ChatGPT。
在OpenAI解決了用戶有權拒絕同意使用個資來訓練演算法等相關問題後，義大利當局將禁令解除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言