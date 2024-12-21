美上月PCE年增2.4% 低於預期…預示聯準會明年降息審慎

美國11月個人消費支出（PCE）報告顯示，整體及核心通膨率的月升幅都溫和下降，且升幅小於預估，但年升幅依然黏著，預示聯準會（Fed）對明年降息路徑將維持審慎立場。由於升幅小於預估，帶動美債回升。

商務部20日公布，11月整體PCE平減指數比10月微升0.1%，低於預估及10月時的0.2%升幅；年升2.4%，比10月時的2.3%升幅略高，但低於市場預估的2.5%。

核心平減指數月升0.1%，小於預估的0.2%，及10月時的0.3%升幅，也是今年5月以來最小單月升幅；年升2.8%，與10月相同，但低於市場預估的2.9%升幅。

美PCE物價指數走勢

個人消費支出月增0.4%，升幅較10月經修正的0.3%高，但低於預估的0.5%升幅；扣除通膨後的實質消費支出月增0.3%，符合預估，但大於10月時的0.1%升幅，主因11月通膨升幅縮小。

個人所得較10月增加0.3%，低於預估的0.4%，以及10月時經修正的0.7%增幅。

經濟學者指出，通膨月升幅縮小，對金融市場是個好消息，至少預示Fed可能不會再縮小明年降息幅度；但年升幅依然黏著在2.8%，也與Fed最新預測的年升幅相同，因此並不足以使Fed改變利率預測。

公債市場受到激勵，10年期美債殖利率下降6基點，為4.5%。由於受到政府可能關門利空打擊，因此通膨率公布後，美股漲跌互見，美元指數則小幅回跌。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利20日表示，Fed本周再次降息1碼的決定其實是一個「艱難的決定」，她也同意主席鮑爾的觀點，即現在需要謹慎對待進一步的政策調整。她對經濟預測摘要中顯示的更為溫和的寬鬆路徑感到滿意。

戴利接受彭博電視專訪時表示，「對我來說，最重要的是我們需要重新校準政策。我認為這是一個艱難的決定」，「我覺得我們已經過了重新校準階段，進入下一階段，下一階段真正要做的是關注未來出爐的資訊」。

她是Fed本周將政策利率區間下調至4.25%-4.50%以來，第一位發言的決策者。