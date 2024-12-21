聯邦快遞擬分拆貨運部門

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

聯邦快遞（FedEx）宣布計劃將貨運部門分拆為一家獨立的上市公司，此舉將推進執行長蘇布拉瑪尼亞對這家包裹巨擘進行的精簡行動，消息激勵聯邦快遞股價在20日美股早盤上漲8%。

聯邦快遞19日表示，計劃在未來18個月內進行分拆。該公司6月曾表示正評估貨運業務，促使市場預期該部門可能被分拆或出售。

彭博行業研究估計，貨運部門的企業價值超過300億美元。該部門去年度的營收超過90億美元。

該公司因運輸物品範圍廣泛，被視為全球經濟成長的風向球。該公司表示，預計此次分柝將允許更多「客製化營運執行」和「量身訂製的投資和資本配置策略」，以滿足LTL（小於整車貨運）市場「不斷變化的需求」，LTL市場運輸重量在150-15,000磅間的貨物。

聯邦快遞同日公布，2025年度第2季（上季）營收為220億美元，低於市場預期的221億美元。經調整後每股盈餘（EPS）為4.05美元，則優於預期。

該公司同時下調全年獲利預測，理由是美國需求持續疲軟。聯邦快遞預估，今年度經調整後每股盈餘將介於19至20美元，低於先前每股20-21美元的財測，新區間的中點與彭博訪調分析師預估的均值19.48大致相等。

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