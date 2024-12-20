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美PCE通膨比預期溫和 美股早盤平盤波動

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股20日早盤平盤波動，11月PCE通膨比預期溫和，安撫投資人美國政府關門和明年Fed降息擔憂。 美聯社
美股20日早盤平盤波動，11月PCE通膨比預期溫和，安撫投資人美國政府關門和明年Fed降息擔憂。 美聯社

美股20日早盤在平盤附近波動，道瓊工業指數微幅上漲56點，或0.1%，雖然美國政府稍早出現關門危機，但之後發布的通膨數據升幅比預期溫和，安撫部分投資人對明年降息次數減少的擔憂。標普500指數和那斯達克指數則分別下跌0.1%和0.5%；費城半導體指數漲0.2%；台積電ADR跌0.6%。

在數十名共和黨議員倒戈投下反對票下，美國共和黨主導的眾議院19日未能通過總統當選人川普支持的一項臨時支出法案，導致聯邦政府資金將在20日用罄，最快21日局部停擺。投資人表示，這件事情凸顯了政治不確定性的可能升高。

但美國商務部20日發布的11月個人消費支出（PCE）報告顯示，11月整體PCE平減指數比10月微升0.1%，升幅低於預期以及10月份的0.2%；年增率則為2.4%，雖略高於10月的2.3%，但低於市場預估的2.5%。這預示著Fed明年可能不會再縮小降息幅度，也可能不會改變利率預測。

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