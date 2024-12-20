歐盟前3季農產出口中國跌8% 對美增11%

歐盟公布前3季農產及食品貿易統計，其中出口金額對美增加最多，增幅達11%，主因橄欖油價格上升；對中國則減少最多，減幅8%，主因豬肉、穀物產品和乳製品對中出口持續下滑。

據歐盟執行委員會（European Commission）統計，歐盟今年前9個月農產及食品出口金額較去年同期成長2%，貿易順差達506億歐元（約新台幣1.7兆元），前3大出口對象依序為英國、美國、中國，前3大進口來源則依序是巴西、英國、烏克蘭。

其中，歐盟對美出口大增11%，總額達223億歐元，自美國進口則微減1%，擴大了對美貿易順差。

美國總統當選人川普（Donald Trump）今天在社群媒體警告歐盟，應採購美國原油和天然氣以降低美歐貿易逆差，否則他將祭出關稅報復。雖然農產逆差只占美國對歐盟逆差的一小部分，但歐盟前述最新數據恐怕也不會讓川普開心。

根據2023年全年數字，英國占歐盟農產品出口23%，美國占12%，排第3的中國僅占6%，並且近年出口總額持續下滑，但西班牙等歐盟農產出口大國仍非常看重中國市場，農產品也成為中國對歐盟貿易報復的主要工具。

例如歐盟對中國進口電動車發動反補貼調查，並決定加徵反補貼稅（countervailing duty）以來，中國政府便陸續祭出對歐盟進口豬肉、白蘭地、乳製品的反傾銷調查。

不過，在此之前歐盟出口到中國的豬肉和乳製品已顯著減少，中國貿易抵制衝擊效果恐怕不及其內需動能轉弱的隱憂。