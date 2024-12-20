「他們正在全力投資」 博通執行長：AI支出狂熱將至2029年底

博通（Broadcom）執行長陳福陽表示，科技巨頭在人工智慧（AI）的支出狂熱將持續至2029年底。

陳福陽對英國金融時報（FT）說，他在矽谷的客戶正以「非常匆忙的速度制定跨越三至五年」的AI基礎設施投資計畫，「他們正在全力投資」，「在他們資金用罄或股東出手阻止時，才會停止」。

在博通公布2024年度AI營收較一年前飆增220%至122億美元後，該公司股價於13日躍漲24%，市值劇增逾2,000億美元，首度突破1兆美元關卡。陳福陽上周對股東表示，到了2027年AI晶片每年可使博通的營收增加數百億美元。

博通並未透露客戶的名稱，但分析師說，該公司已與Google、臉書母公司Meta，以及Tiktok母公司字節跳動（ByteDance）等公司合作，設計可以加速訓練及部署AI系統的客製化處理器。

在科技公司尋求替代輝達（Nvidia）的業者之際，OpenAI和蘋果公司據傳正與博通合作開發自家的AI伺服晶片。市值3兆美元的晶片製造商輝達，在訓練大型語言模型所需的強大處理器市場占據主導優勢。