諾和諾德新減重藥實驗結果不如預期 股價一度暴跌27%

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）的新減重藥實驗結果不如預期，引發對其是否能在減重藥市場中繼續競爭的質疑，導致該公司20日股價盤中一度重挫27%，寫歷來最大盤中跌幅。

經過68周試驗，諾和諾德的新減重藥CagriSema幫助受試者平均減重22.7%，不如諾和諾德原先預期的25%；分析師原本預估這款新藥將在2026年上市。

這項研究是今年該領域最引人注目的研究之一。諾和諾德原本期盼這款藥能助其抵禦來自禮來等對手日益激烈的挑戰。