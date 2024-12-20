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美國11月PCE通膨微降但仍黏著 預示聯準會明年降息審慎

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國11月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨溫和下降，且月升幅小於預估，但年升幅依然黏著，預示聯準會（Fed）對明年的降息路徑將維持審慎立場。 歐新社
美國11月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨溫和下降，且月升幅小於預估，但年升幅依然黏著，預示聯準會（Fed）對明年的降息路徑將維持審慎立場。 歐新社

美國11月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨溫和下降，且月升幅小於預估，但年升幅依然黏著，預示聯準會（Fed）對明年的降息路徑將維持審慎立場。

11月整體PCE平減指數比10月微升0.1%，低於預估及10月時的0.2%升幅；比去年同期則上升2.4%，比10月時的2.3%升幅略高，但低於預估的2.5%。

扣除能源和食物價格的核心平減指數，月升0.1%，小於預估的0.2%，也低於10月時的0.3%升幅；年升2.8%，與10月相同，但低於預估的2.9%升幅。

至於上月的個人消費支出月增0.4%，升幅與10月相同，但低於預估的0.5%升幅；扣除通膨後的實質消費支出月增0.3%，符合預估，但大於10月時的0.1%升幅，主因11月通膨升幅縮小。

11月個人所得比10月增加0.3%，低於預估的0.4%，以及10月時的0.6%增幅。

指數 消費 美國 聯準會 通膨 降息

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