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比特幣跌破「心理價位」10萬美元 明年還漲得動？分析師這樣說

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
比特幣價格本周初迭創新高，但20日盤中跌破10萬美元這個重要心理價位。歐新社
比特幣價格本周初迭創新高，但20日盤中跌破10萬美元這個重要心理價位。歐新社

比特幣價格本周初迭創新高，但20日盤中跌破10萬美元這個重要心理價位，投資人該怎麼看待後市？

根據CoinDesk的數據，比特幣過去24小時內暴跌7.3%，跌到94,976美元。主因是美國聯準會（Fed）在12月決策會後聲明表示，2025年降息步調將減緩，引爆一波股票和其他風險性資產賣壓。

即將出爐的美國11月個人消費支出（PCE）物價指數，備受Fed關注的通膨指標，也可能給加密幣和股票市場帶來更多衝擊，因為Fed明年能否進一步降利率，大致要看通膨走向如何、多快能降回Fed的2%目標。

道瓊社報導，市場策略師納維里爾說，美股急遽拉回，連帶使加密幣市場承受壓力。美股標普50周三暴跌2.95%，是近15年來美股在Fed決策日當天最差的表現。

FxPro分析師庫西科維奇說：「儘管比特幣跌幅跟股價跌幅相當，卻被視為強勢的展現，因為比特幣通常都比股市跌得兇。」

2024對美股和比特幣都是旺年。標普500和那斯達克綜合指數年初迄今分別大漲23%和29%，比特幣更飆漲130％，動力來自市場預期川普2.0將鬆綁對加密幣的監管。

不過，庫西科維奇指出，比特幣行情有周期性。

他說：「如同過往的周期，我們見到年底時往往近關情怯。這回是遇到10萬美元大關，突破後漲勢加速，看漲氣氛和空頭回補買盤給行情添加柴火。這種周期性重現，為明年價格進一步加速上揚奠定基礎。」

Fed 加密貨幣 比特幣 美股

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