快訊

阿伯買高鐵自由座卻佔對號座位子 工作人員處理方式讓他傻眼：直接升級？

過程全被拍！青鳥一度拆護欄衝立院 綠委持油壓剪「破壞公物」慘了

板橋浮洲站傳民眾落軌！搜救人員遍尋不著 台鐵指自行攀爬離開

日智庫：日本人均名目GDP今年將被台灣超越 2035年前難反超

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本經濟研究中心估算，今年日本的人均名目國內生產毛額（GDP）將被台灣追過，且2035年前難反超。 歐新社
日本經濟研究中心估算，今年日本的人均名目國內生產毛額（GDP）將被台灣追過，且2035年前難反超。 歐新社

日本經濟新聞報導，日本經濟研究中心估算，今年日本的人均名目國內生產毛額（GDP）將被台灣追過，且2035年前難反超，原因包括日圓兌美元貶值和日本經濟成長緩慢。

日經中文網報導，日本2021年人均名目GDP為4萬158美元，較台灣高出22%；但到了去年已降至3萬3935美元，僅比台灣的3萬2409美元高出5%。

而根據日本經濟研究中心18日公布的最新預測，台灣將於今年反超日本。

另一方面，日本2021年人均名目GDP雖仍較南韓高出7%，但南韓今年對其GDP數據進行回溯修正，使其2022年人均名目GDP較原本數據上修約5%後，已在這一年超越日本。

報告指出，這些情況受到匯率的影響顯著。以今年來看，日圓、韓元及新台幣兌美元匯價均走貶，但日圓貶值最多，從年初到11月下旬總計貶值約10%。

另一項原因是日本經濟成長緩慢。日本經濟研究中心指出，日本今年實質成長率預測將減少0.3個百分點，歸咎於汽車認證違規問題和物價上漲。在亞太18個國家和地區中，日本將是唯一出現成長下滑的經濟體。

根據日本經濟研究中心估算，整個2020年代，日本的勞動生產率將會大幅低於南韓和台灣。這也使得預估日本人均名目GDP回頭反超韓台的時間均明顯延後。

日本經濟研究中心去年12月公布的預測認為，日韓人均名目GDP高低將在2031年反轉，日本與台灣也將在2033年出現反轉。但最新預測是，2035年之前，韓台人均名目GDP都不會再被日本超越。

GDP 南韓 台灣人 成長率 日圓 日本

延伸閱讀

2023年日本狼師創新高 公立學校320名教職員被處分

恐致癌化學物質疑外洩 日本派員視察駐日美軍基地

日本運送撞地事故魚鷹機 船運費用逾4000萬元

日本治安變壞？犯罪白書首提「暗黑打工」 犯案數時隔19年增加

相關新聞

先觀望日產與本田進展 外媒：鴻海將暫擱置合併但未完全放棄

彭博資訊報導，知情人士說，鴻海（富士康）將暫時擱置與日產汽車洽談合併的計畫，先觀望日產與本田商議合併的進展，再決定下一步...

比特幣跌破「心理價位」10萬美元 明年還漲得動？分析師這樣說

比特幣價格本周初迭創新高，但20日盤中跌破10萬美元這個重要心理價位，投資人該怎麼看待後市？

日智庫：日本人均名目GDP今年將被台灣超越 2035年前難反超

日本經濟新聞報導，日本經濟研究中心估算，今年日本的人均名目國內生產毛額（GDP）將被台灣追過，且2035年前難反超，原因...

這家巴西公司今年來股價狂飆1130％ 被證交所營運商盯上了

彭博報導，巴西一家廢棄物管理公司因股價今年來狂飆1,130%，被該國的證交所營運商盯上。

市場消化聯準會轉鷹 亞股隨美股跌勢多收低

投資人正在評估美國聯準會（Fed）調整降息展望對市場造成的後勁，同時準備迎接美國總統當選人川普（Donald Trump...

瑞銀分析股市泡沫快成形只缺1條件 建議布局台積電等5檔股票避險

瑞銀（UBS）的分析師說，形成股市全面泡沫化的七大條件中目前已具備六個，剩下只缺美國聯準會的寬鬆貨幣政策，並建議投資人布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。