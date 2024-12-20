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這家巴西公司今年來股價狂飆1130％ 被證交所營運商盯上了

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
巴西回收廠股價激竄1130%。路透
巴西回收廠股價激竄1130%。路透

彭博報導，巴西一家廢棄物管理公司因股價今年來狂飆1,130%，被該國的證交所營運商盯上。

經營巴西證交所的B3 SA公司要求廢棄物管理業者Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA，就該公司股價於本月11至13日飆漲94%的「不尋常波動」提出說明。

B3表示，為了安全起見，決定讓Ambipar股票在16、17日不連續交易，「以確保股價的連續性」。這檔股票已在18日恢復正常撮合，當天該股下跌13%。

B3在17日晚間發表聲明說，不知道有任何資訊證明近來股價走勢的合理性，Ambipar說，該公司也詢問了可能取得相關資訊的人，並表示這些人「不清楚任何可以證明這種股價波動合理性的未公開行為或事實」。

今年來Ambipar股價飆漲超過1,130%。近來該公司創辦人小波連尼（Tercio Borlenghi Junior）和投資公司Trustee DTVM買入該公司股票，加重了買壓，並且助長了軋空力道。

在交易有限的情況下，Ambipar股票上周平均換手20萬股，遠低於7月底的600萬股成交量高峰。該股在12月13日攀抵268.52巴西里爾（43.32美元）的歷史高點，19日已跌回至160巴西里爾。

巴西 廢棄物 成交量 資源回收

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