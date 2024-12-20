先觀望日產與本田進展 外媒：鴻海將暫擱置合併但未完全放棄

彭博資訊報導，知情人士說，鴻海（富士康）將暫時擱置與日產汽車洽談合併的計畫，先觀望日產與本田商議合併的進展，再決定下一步。

知情人士說，鴻海是在派遣代表與法國雷諾汽車會商後，做出這個決定。雷諾持有36%的日產股權，對合併計畫有發言權。

但知情人士表示，富士康並未完全放棄，偏好先觀望這兩家日本知名企業的合併談判進展如何，再決定接下來怎麼做。

多年來，本田和日產不時傳出可能合併，但在富士康上門洽談收購日產後，這兩家日本汽車大廠就加緊談判合併事宜。

iPhone代工製造商富士康一直懷有進軍電動車產業的雄心壯志；日產和本田遭遇獲利和市占俱降的挑戰，正力圖扭轉頹勢。

日產是否已和富士康深談或已回絕，目前不得而知。彭博報導指出，這兩家日本企業的國內關係緊密，若打起併購競價戰，富士康打敗本田的勝算可能不大。