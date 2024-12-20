市場消化聯準會轉鷹 亞股隨美股跌勢多收低

投資人正在評估美國聯準會（Fed）調整降息展望對市場造成的後勁，同時準備迎接美國總統當選人川普（Donald Trump）的第二任期，美元續強，亞股今天多收低。

法新社報導，聯準會轉向更鷹派作風和日本央行日本銀行拒絕緊縮貨幣政策，使日圓備受打擊。

投資人現在靜待今天稍晚出爐的美國個人消費支出物價指數（PCE），這是聯準會偏好的通膨指標，也是美國今年最後一項重要數據。

華爾街股市昨天收盤跌多漲少，與價格走勢相反的美國公債殖利率攀升至5月以來最高，使股市承壓。

亞股方面，東京、香港、上海、雪梨、新加坡、首爾及台北股市收低，威靈頓和馬尼拉股市則收高。

聯準會於美東時間18日一如預期宣布降息，但外界密切注意的「利率預測點陣圖」（dot plot）顯示，聯準會預估明年只會降息2次，比之前預計降息4次的目標減半。

數據顯示，美國經濟成長和消費支出速度高於預期，但無助於緩解外界對聯準會將在更長時間內維持較高借款成本的擔憂。

美國銀行（Bank of America）全球研究部門經濟學家在一篇評論中說道：「我們堅持明年降息2次的預測，但風險顯然已轉移至減少降息次數或者不降息的方向。」