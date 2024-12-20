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瑞銀分析股市泡沫快成形只缺1條件 建議布局台積電等5檔股票避險

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
瑞銀分析師說，形成股市全面泡沫化的七大條件中目前已具備六個，剩下只缺美國聯準會的寬鬆貨幣政策，並建議投資人布局台積電等五檔股票，以規避股市泡沬化的風險。美聯社
瑞銀分析師說，形成股市全面泡沫化的七大條件中目前已具備六個，剩下只缺美國聯準會的寬鬆貨幣政策，並建議投資人布局台積電等五檔股票，以規避股市泡沬化的風險。美聯社

瑞銀（UBS）的分析師說，形成股市全面泡沫化的七大條件中目前已具備六個，剩下只缺美國聯準會的寬鬆貨幣政策，並建議投資人布局台積電、太平洋瓦斯電力公司（PG&E）等五檔人工智慧（AI）及電力類股，以規避股市泡沬化的風險。

以賈斯韋特（Andrew Garthwaite）為首的瑞銀投資銀行策略師表示，已經齊備的六條件包括：結構性牛市結束、企業獲利承受壓力、市場失去廣度、距離上一次泡沫已相隔25年、散戶湧入的程度、市場彌漫「這次不一樣」的氛圍。

瑞銀的報告指出，形成泡沫的最後一個條件是寬鬆貨幣政策，而美國聯準會在19日降息25個基點後將利率維持在限制性水準，使這項條件似乎無法很快達成。

賈斯韋特說：「我們缺少的是良性的貨幣環境。」他並表示，聯邦資金利率降至 3.2%左右就符合條件。

賈斯韋特表示：「然後，6.6兆美元的貨幣市場基金中有一部分可能很容易轉向股票。」他並指出，場外的現金可能會湧入強勢動能股，可能將泡沫吹得更大。

聯準會19日將美國基準利率調降至4.25%-4.50%，因此，至少還需再降息100個基點，才能滿足瑞銀所說的最後一項條件。

瑞銀預期，2025年股市形成泡沫的機率為35%，並認為聯準會最終將把利率降至足以引發這種追逐冒險心態的水準。

如果明年股市真的形成泡沫，標普500指數將上漲至少20%，報酬率將與2023和 2024年相當，不禁會令人想起1990年代末期的那波漲勢，最終是以網路泡沫爆破收場。

為規避泡沬風險，賈斯韋特建議投資人買進「價格合理的生成式人工智慧（AI）和電力類股」，包括台積電臉書母公司Meta英國國家電網（National Grid）、PG&E，以及美國綜合電力服務巨人Vistra

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