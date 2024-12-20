日本和中國大陸10月持有美債縮水 大陸持有量降至2009年來最低

美國財政部19日公布的數據顯示，外國10月持有的美國公債減少，美債兩大外國持有者日本和中國大陸的持有量都縮水。

數據顯示，外國10月持有的美國公債規模降至8.596兆美元，低於9月的8.673萬億美元。

其中，日本10月持有的持有的美國公債下滑到1.103兆美元，為一年來最低，但仍是美國公債的最大外國持有者。位居第二的中國大陸持有量減少到7,601億美元，為2009年以來最低。

美國公債殖利率10月上升，因為交易員押注特朗普將贏得美國總統大選，並頒布促進經濟增長的政策，同時還將徵收新的關稅，分析師指出，這可能會導致通膨上漲。