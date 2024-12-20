強勢美元效應 四大央行資產負債表大縮水 亞洲匯債前景蒙塵

受到強勢美元影響，全球四大央行的12月資產負債表總額預料將縮減至2020年5月來最低，而美國聯準會（Fed）將維持利率「更高更久」的題材也加劇亞洲各國央行的頭痛，使亞洲股債前景蒙塵，中國大陸則預料將維持「三大紅線」到年底。

彭博資訊指出，Fed、歐洲央行（ECB）、中國人民銀行（中國大陸央行）及日本銀行（央行的）的資產負債表美元總額9月底以來便急速縮水，截至11月底比今年6月的四年谷底多出700億美元。

此外，12月來截至18日，Fed、ECB及日銀的資產負債表美元總額再減少1,600億美元，再以人民幣貶幅計算，四大央行的資產負債表總額降至24.98兆美元，已比2022年2月減少20.6%。由於美元是廣泛升值，尤其是對日圓，本月的四大央行資產負債表縮減總額可能更大。

Fed要維持利率更高更久的論述已鞏固美元的霸主地位，增添亞洲央行的頭痛問題，因為國內情勢已不再需要限制性的貨幣政策，畢竟中國大陸、印尼、馬來西亞、泰國及南韓等國家的通膨率都已低於央行目標值，而新加坡和菲律賓的通膨率也符合央行目標，但各國央行又無法承擔降息、導致匯率續貶的代價，尤其是在美國加徵關稅等全球風險升高的現在。

因此，亞洲各國和美國之間的利差近期不太可能改變，亞洲貨幣和債券的吸引力也將持續消退，尤其是對主要以美元投資的投資人而言，讓亞洲資產蒙上更濃郁的陰霾。

不過，彭博資訊認為，中國大陸在年底前應該都會維持「三大紅線」：人民幣兌美元保持在7.3、中國大陸10年期公債殖利率底線維持在1.7%、以及上證指數要高於3,330點，以支撐國內信心。