日本加強口頭干預 引發匯市警戒 日圓逼近158關卡後回升

在日本銀行（央行）的鴿派立場導致日圓重貶至接近158水準後，日本當局20日加強對匯市投機的口頭警告力道，引發匯市投資人警戒，日圓20日盤中回穩，仍低於157日圓價位。

日本財務大臣加藤勝信表示，「政府對最近匯率走勢深表關切，包括由投機客帶動的波動」，「若匯市出現過度波動，我們將採取適當行動」。

日本財務省負責外匯事務的官員國際事務副官三村淳也說，「我們對最近的外匯波動深感關切」，「目前我認為談話範圍不要超過會採取適當回應對抗任何過度波動，是最好的」。他也未評論日銀最近的對外溝通，表示他應該尊重央行的獨立性。

在這些談話後，日圓兌美元一度上漲0.4%至156.84日圓兌1美元，升幅稍後收斂至0.2%，報157.15日圓兌1美元。此前日銀暗示會維持利率不變更久，拖累日圓19日重貶1.9%，20日盤初再貶0.3%至157.93日圓，逼近158日圓的整數關卡。

日圓匯率近來劇烈波動，使投資人更擔心日本政府可能干預匯市以支撐日圓匯率，隨著年底臨近，市場流動性將會下降，提高了日圓突然劇烈波動的可能，並提供日本當局潛在的干預機會，因為在流動性清淡時進場干預，能對匯率水準造成相對更大的影響。

日本當局7月以來便未干預過匯市，日本政府今年迄今已耗費近1,000億美元支撐日圓匯率。