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美商務部傳要求NVIDIA調查晶片如何流入中國大陸

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達執行長黃仁勳（左）與美超微執行長梁見後，今年6月在台北電腦展上同台。 （本報系資料庫）
輝達執行長黃仁勳（左）與美超微執行長梁見後，今年6月在台北電腦展上同台。 （本報系資料庫）

美國科技新聞網站The Information周四（19日）引述知情人士的話報導，美國商務部最近要求輝達（NVIDIA）調查過去一年該公司產品究竟如何流入中國。輝達也為此要美超微（Sper Micro）和戴爾（Dell）等大型分銷商調查東南亞客戶是否違規。輝達的人工智慧（AI）晶片被嵌入到美超微或戴爾製造的伺服器中，銷售給客戶。

輝達發言人說，「我們堅持要求客戶和合作夥伴，嚴格遵守所有出口管制的限制」，「任何二手產品未經准許的偏差運用，包括任何灰色市場的轉售，都會給我們的業務帶來負擔，而不是好處」。

The Information指出，曾參與走私輝達晶片的五位人士表示，迄今都已能規避美超微最近的檢查。報導指出，美超微的員工9月對過去一年來採購美超微伺服器的東南亞客戶，進行現場隨機檢查，包括造訪美超微出貨發票所列、伺服器出貨地點的倉庫或資料中心，接著尋求驗證伺服器或所在地點的序號，是否與發票相符。

知情人士說，任何拒絕配合調查的客戶，將不得再下訂單。但知情人士透露，一些客戶的規避作法相當簡單，印出包含美超微正在稽核機器的序號標籤，再貼到手上擁有、內含輝達晶片的其他伺服器上。在某些案例中，走私者會更進一步修改作業系統內的伺服器序號。

戴爾表示，該公司要求經銷商、轉售商遵行所有適用的法規和出口管制。針對未守規矩的經銷商將採取適當行動，最重包括中止雙方的交易關係。

美超微說，他們調查並且對違規出口或再出口該公司產品給第三方的客戶採取行動。美超微強調，「美超微遵守所有的美國出口管制要求」。美國商務部未回應路透記者的置評請求。

美國拜登政府已陸續加強緊縮供應給中國大陸的晶片。去年管制範圍擴大到禁止銷售高階AI晶片。本月稍早，華府限制半導體出口給140家企業，晶片設備製造商也包括在內。

路透看到的招標文件顯示，2024年稍早時，仍有幾所中國大陸大學和研究機構經由轉售商採購到輝達晶片。

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