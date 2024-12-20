日本11月核心通膨率加速攀升 日銀明年1月升息機率增

日本11月核心通膨率加速攀升，進一步顯示消費者物價壓力加重，且日圓貶值可能推升進口物價，增添日本銀行（央行）明年1月升息的可能性。

日本總務省20日公布，11月不計生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升2.7%，高於10月的2.3%，也略高於市場預估，主要反映米價走高，以及政府取消能源補貼後的水電費上漲。日本11月整體CPI年比挺升2.9%。

日銀關注、不計生鮮食品與能源價格的核心-核心CPI，11月也年升2.4%，漲幅高於10月的2.3%，日銀同樣緊盯的服務業物價年升率持穩在1.5%，顯示企業繼續轉嫁不斷上升的勞動成本。

最新數據顯示日本通膨發展持續符合日銀的預期。凱投宏觀指出，日本11月通膨強升不令人意外，日銀19日決議按兵不動時，就已知可能會有這個結果，但這個數據應能強化日銀的信心，更加相信能在未來幾個月恢復升息。

第一生命經濟研究所資深執行經濟學家新家義貴表示，最新通膨數據可能符合日銀的看法，因此日銀可能不會因此認為有必要加速升息，由於日圓貶值和通膨略強於預期，明年1月升息的機率或許很高。

日銀總裁植田和男19日表示，需要更多資訊才會再次加息，強調還需要確定明年的薪資成長幅度、以及美國總統當選人川普的經濟政策。

不過，岡三證券首席債券策略師長谷川直也預測，日銀將在明年3月調升利率，「基於日銀評估進口物價漲幅日漸消退，很難預期日銀會在（明年）1月升息」，「多數市場人士可能認為植田（19日）的記者會發言相當鴿派」。