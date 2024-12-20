美元連三漲 日圓在日銀維持利率不變後重挫

美元周四（19日）在兩年高點附近徘徊，因美國聯準會周三決定降息1碼，並發出2025年貨幣政策寬鬆軌跡將放緩許多的訊號。日本銀行（央行）周四維持利率不變，暗示暫時沒有升息急迫性之後，日圓兌美元匯價重挫。

周四衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）連續第三天上漲，盤中最高觸及108.485，這是2022年11月以來的最高水準。收盤上漲 0.35% 至 108.408。

本周全球有多個央行舉行今年最後一次利率政策會議。日銀一如預期維持利率不變，但由於日本央行總裁植田和男在會後新聞發布會上沒有透露太多訊息，日圓兌美元匯價大幅下跌，最低時貶值1.94%至157.81日圓兌1美元，收盤跌1.71%報157.44。今日早盤持續微幅走低。

投資人一直在尋找日銀即將緊縮貨幣的暗示，特別是美國聯準會（Fed）因為時差關係，才剛在日銀的利率決策公布前幾個小時，發出鷹派基調。但日銀總裁植田和男只是重申，決策者需要更多時間來評估後續的經濟數據，以及美國總統當選人川普政策的影響。

瑞銀駐紐約外匯策略師Vassili Serebriakov說：「匯市主要焦點集中在各個央行的決議上，央行們的決議總體上對美元非常有利。聯準會鷹式降息，日銀鴿派按兵不動，可能是主要的兩個驅動因素。」

野村策略師Yujiro Goto、Yusuke Miyairi等人周四在一份報告中寫道：「鑑於19日的價格走勢，我們認為日圓兌美元匯價，現在處於日本財務省可能開始對外匯市場進行口頭干預的水準。」

周四市場因假期季來臨而交投清淡，部分主要貨幣在震盪中出現反彈。例如，歐元兌美元歷經周三暴跌1.34%後，周四收復一些失地，尾盤上漲0.16%，報1.036650美元。

英國央行周四亦如預期將利率維持在4.75%不變，英鎊兌美元下跌0.58%，至1英鎊兌1.25美元。

Lazard駐紐約首席市場策略師Ronald Temple表示，自美國大選以來，美國的利率預期上升了，但在美國以外的地區，不管是歐洲央行還是其他大多數央行，市場的利率預期都下降了。「這造就了強勢美元，因利率差距擴大有利於美元。我想大家應該預期美元會進一步走強，因為我不認為利率市場或貨幣市場已經完全消化了關稅的影響」。

滙豐也預期美元將保持強勢，認為美元2025年並沒有川普第一個任期上任時的走軟條件，該行估計歐元兌美元將跌破平價，日圓將跌向160。