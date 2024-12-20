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英特爾傳出已為Altera晶片部門篩選出下一輪競購者名單

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾據悉為Altera晶片部門篩選出了下一輪競購者名單。路透
英特爾據悉為Altera晶片部門篩選出了下一輪競購者名單。路透

情人士透露，英特爾已篩選出一批收購公司，進入旗下子公司Altera的下一輪競購，表明這家陷入困境的晶片製造商在推進由已離職前執行長基辛格啟動的流程上取得進展。

要求匿名的知情人士說，包括Francis Partners和Silver Lake Management在內的私募股權公司將與萊迪斯半導體（Lattice Semiconductor）一道參與競爭，而阿波羅全球管理公司和貝恩資本也尋求收購Altera。

根據知情人士，英特爾將要求競購方在接近1月底前提交正式的競購方案。他們補充表示，也可能出現其他競標者，或者競標無疾而終。

英特爾、阿波羅全球管理、貝恩資本、Francisco Partners和SilverLake的代表不予置評。萊迪思半導體的發言人未立即回覆置評請求。

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