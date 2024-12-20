台積電ADR續跌0.47% 較台北交易溢價18.89%
台積電ADR周四（19日）連續第三天下跌，不過跌幅縮小至0.47%，收在194.64美元，較台北交易溢價18.89%。費城半導體指數同日下跌1.56%。
周四美國股市三大指數漲跌互見，但變動不大。道瓊工業指數上漲15.37點或0.04%，收在42,342.24點；標普500指數下跌5.08點或0.09%，收在5,867.08點；那斯達克指數下跌19.92點，或0.10%，收在19,372.77點。
台灣加權股價指數周四下跌236.42點，收在22,932.25點，台積電下跌1.38%，收在1,070.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 161.92 +0.61 161.00 +0.57
中華電 CHT 124.08 +0.21 123.50 +0.47
台積電 TSM 1,272.13 -0.47 1,070.00 +18.89
聯電 UMC 42.61 -0.91 43.00 -0.90
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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