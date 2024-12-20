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經濟數據強健仍難力挽狂瀾 美股收盤微跌 受聯準會轉鷹立場拖累

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股周四幾收平盤，股指持續受到聯準會轉鷹立場拖累。路透
美股周四幾收平盤，股指持續受到聯準會轉鷹立場拖累。路透

美國股市周四收盤微跌，盤中走勢震盪，艱難地試圖在聯準會立場轉鷹引發的拋售潮中反彈。

道瓊工業指數在連跌10天後微漲15.37點，漲幅0.04%，收在42,342.24點，勉強結束了自1974年以來的最長連續跌勢；標普500指數下跌5.08點，跌幅0.09%，收在5,867.08點；那斯達克指數下跌19.92點，跌幅0.10%，以19,372.77點作收。

聯準會周三表示，預計2025年僅降息兩次各25個基點，比9月預測的降息幅度少半個百分點，周三道指和標普500指數創下8月初以來最大單日跌幅，那指則創下7月以來最大單日跌幅。

即使最近出現下跌，標普500指數今年仍上漲23%，道指上漲超過12%，那指上漲29%。

交易員目前認為，到2025年中，降息幅度僅為四分之一個百分點，到年底，降息幅度總共不到兩次。上周的預期是降息三次。

周四出爐的經濟數據繼續證明美國經濟仍具韌性。值得注意的是，聯準會看重的通膨風向球之一被小幅上修至2.2%。鑒於聯準會主席鮑爾表示，未來須在通膨方面取得新的進展才能進一步降息，市場將密切關注今年最後一項值得留意的數據，即訂於周五發布的11月個人消費支出。另外，上周初次請領失業金人數的降幅超過預期，第3季國內生產總值從之前報告的增長2.8%上修為增長3.1%。     

經濟數據公布後，較長期公債殖利率走高，指標的10年期公債升達4.594%，是近七個月高點。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley表示：「他投資人今天處於防禦狀態。他們並沒有全速回歸市場，因此，如果債市沒能很快帶來一些緩，今年可能不會出現耶誕老人漲勢了。」

華爾街恐懼指數CBOE波動率指數收於24.09，自前一日收在五個半月高點27.62之後有所回落。

銀行股上漲0.3%，因為殖利率上升往往提高貸款機構的獲利能力，而即將上任的川普政府有望放鬆對銀行業的監管。

美光（Micron）在公布上季營收和利潤低於市場預期後，股價暴跌16.2%，導致費城半導體指數下挫1.6%。

住宅建築商Lennar公布的第4季業績低於預期，股價下挫5.2%，拖累PHLX房地產指數下跌2.6%。

指數 標普 聯準會

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