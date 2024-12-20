黃豆跌至四年最低 因美元走強且有供給過剩之虞

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
芝加哥黃豆期貨價19日探四年新低。 路透
芝加哥黃豆期貨價19日探四年新低。 路透

由於美元走強、黃豆油價格滑落，加上明年初全球最大黃豆出口國巴西的產量預料將大增，黃豆期貨價19日在芝加哥市場一度跌至2020年9月以來最低點。之後跌幅收斂。

隨著黃豆價格下跌，玉米與小麥期貨價也跟著滑落。

芝加哥期貨交易所（CBOT）交易最活絡的黃豆期貨合約價，繼18日大跌2.6%後，19日一度再跌約0.7%至9.45美元，。

美國聯準會（Fed）於18日暗示2025年將緩步降息之後，美元漲至2022年11月以來最高點。美元更加強勢使以美元計價的美國玉米在全球市場中競爭力降低，進而壓低玉米在芝加哥期貨交易所的價格。

在降雨正常後，巴西的玉米產量預測已有所上升。該國農業顧問公司AgRural本周預估，2024至2025年產季產量將來到創紀錄的1.715億公噸。另一家農業諮詢企業帕特里亞（Patria Agronegocios）則預估1.7041億公噸。

澳洲聯邦銀行（CBA）分析師Dennis Voznesenski表示：「南美產量大增，讓黃豆價格壓力愈來愈大。」中國大陸經濟成長放緩導致進口需求下降，也影響了黃豆價格。

今年以來巴西里爾兌美元已重貶近325%，幫助該國出口商削弱來自美國的競爭對手。

黃豆油本周賣壓沉重，主要是17日傳出一個重大利空。在防止美國聯邦政府關門的「臨時開支案」中，不包含於其他農業相關政策及開支中支持生質柴油。

金融服務業者StoneX分析師薩德曼表示：「隨著黃豆價格跌落，黃豆油與黃豆粉價格也同步走低，將拖累玉米及小麥的價格。」

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