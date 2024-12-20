瑞典央行再降息 經濟前景仍不確定
瑞典央行19日調降基準利率1碼至2.5%，為2年來最低，符合經濟學家預期。央行並暗示，為了支撐該國起伏不定的經濟，明年可能再降借款成本。
這次利率只調降1碼，象徵瑞典央行的貨幣政策回歸傳統上較漸進式的寬鬆作法。繼今年稍早連續三次降息1碼後，因瑞典央行轉而關注支撐經濟，上個月的決策會決定調降更大幅度的2碼。
受經濟疲弱的壓力，瑞典克朗今年已貶逾3%。
央行在聲明中表示，「儘管一些跡象顯示經濟活動正在復甦，但仍然疲弱」，且如果通膨及經濟活動的前景未變，明年上半將繼續降息。
惟央行提到，隨著近期快速降息已逐漸影響經濟，將謹慎評估未來貨幣寬鬆政策的需求。5月至今基準利率共已調降1.5個百分點。
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