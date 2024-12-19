美Q3 GDP成長率上修為3.1% 消費支出和出口比預期強

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國19日上修第3季GDP成長率為3.1%，主因是消費支出和出口比原先預期還強。 歐新社
美國19日上修第3季GDP成長率為3.1%，主因是消費支出和出口比原先預期還強。 歐新社

美國第3季經濟擴張速度比先前預期更快，主因是消費者支出和出口比預期還強，也印證聯準會（Fed）所言，美國經濟依舊強勁。

美國商務部經濟分析局19日表示，第3季國內生產毛額（GDP）季比年增率終值為3.1%，高於先前預期的2.8%。消費支出增幅從原先的3.5%調升至3.7%；出口增幅則從7.5%調高至9.6%，原因完全是出自服務出口。

這份數據強化了美國經濟仍在繼續增強的主張，儘管許多預測專家認為正逐步放緩。Fed前一天才剛暗示明年降息步伐將會放緩，導致股市暴跌，Fed的一部份前提就是近期比預期還強的經濟數據。

這份報告也顯示，剔除食物和能源的個人消費支出（PCE）物價指數微幅上調至2.2%；該數據為Fed青睞的通膨指標之一。11月PCE數據將於20日公布。

其他構成GDP的元素，像是商業和住宅房地產投資，以及政府支出，也都呈現上調。

Fed 美國

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